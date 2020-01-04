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4 січня • оновлено в 17:09
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Ударили по житлових будинках: з'явилося відео бомбардування Сирії авіацією Асада і Путіна

2.3т
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Бомбардування міста Маарет-ан-Нуман в Ідлібі (північний захід Сирії) авіацією Росії і сирійського президента Башара Асада показали на відео.

Роликом, знятим за допомогою дрона, поділилося Anadolu на YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Як передає агенство, по житловим районам на півдні Ідлібу, зокрема по центральній частині Маарат-ан-Нумана, продовжують наносити інтенсивні удари. Бомби падають у тому числі на житлові будинки.

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Ударили по житлових будинках: з'явилося відео бомбардування Сирії авіацією Асада і Путіна

Скрін відео

Про "килимове бомбардуванню" сирійської території повітряними силами РФ повідомив також німецький журналіст Джуліан Рьопке.

Російські агентства, як "РИА Новости", пишуть, що сили режиму Асада зайняли населений пункт Ет-Тах (за 45 км від міста Ідліб). Вказується, що звідси вівся постійний обстріл позицій військових.

Сирійська арабська армія показала, що захопила танк у південно-східній частині Ідлібу, який нібито належав угрупованню Хаят Тахрір Аль-Шам, "після відбиття контрнаступу джихадистів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали відео потоку біженців із сирійського міста Ідліб, яке регулярно піддається авіаударам.

Напередодні сирійська і російська авіації вдарили по школі на північному заході Сирії. За попередніми даними, у результаті загинули 10 осіб, із них 6 – діти.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
видео
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