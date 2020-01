Ударили по житлових будинках: з'явилося відео бомбардування Сирії авіацією Асада і Путіна

Бомбардування міста Маарет-ан-Нуман в Ідлібі (північний захід Сирії) авіацією Росії і сирійського президента Башара Асада показали на відео.

Роликом, знятим за допомогою дрона, поділилося Anadolu на YouTube-каналі (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

Як передає агенство, по житловим районам на півдні Ідлібу, зокрема по центральній частині Маарат-ан-Нумана, продовжують наносити інтенсивні удари. Бомби падають у тому числі на житлові будинки.

Про "килимове бомбардуванню" сирійської території повітряними силами РФ повідомив також німецький журналіст Джуліан Рьопке.

Російські агентства, як "РИА Новости", пишуть, що сили режиму Асада зайняли населений пункт Ет-Тах (за 45 км від міста Ідліб). Вказується, що звідси вівся постійний обстріл позицій військових.

Сирійська арабська армія показала, що захопила танк у південно-східній частині Ідлібу, який нібито належав угрупованню Хаят Тахрір Аль-Шам, "після відбиття контрнаступу джихадистів".

Flächenbombardements der russischen Luftwaffe heute Morgen in Idlib.

Nichts, was Europa beunruhigen würde.

Sind ja nicht die USA ...



Russian Air Force carpet bombings this morning in Idlib.

Nothing that would bother Europe.

Because it's not the US ... #Hypocrisy pic.twitter.com/4aJap3IBy4