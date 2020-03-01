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1 березня • оновлено в 10:49
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Авіаносець США з бомбардувальниками на борту вирушив до Сирії

2.4т
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Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем CVN 69 "Ейзенхауер" увійшла в Середземне море, пройшовши протоку Гібралтар.

На борту корабля розміщені 48 винищувачів-бомбардувальників F/A-18E Super Hornet. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на британські новинні портали.

Відомо, що авіаносець слідує до Східного Середземномор'я в супроводі ракетних крейсерів CG-56 "Сан Джасінто" і CG 72 "Велла Галф". Крім цього, в групі йдуть есмінці DDG-103 "Тракстан", DDG-95 "Джеймс Е. Вільямс" DDG 55 "Стаут".

Авіаносец ВМС США CVN 69 "Ейзенхауер" увійшов у Середземне море

Авіаносец ВМС США CVN 69 "Ейзенхауер" увійшов у Середземне море

Також наголошується, що згідно зі штатним складом, авіаносне угруповання повиней супроводжувати ще й ударний атомний підводний човен, який оснащений крилатими ракетами "Томагавк" із дальністю дії 1,5 тис. км.

Авіаносець ВМС США увійшов у Середземне море

Авіаносець ВМС США увійшов у Середземне море

twitter.com/osinteditor

За даними американських військових, цей екіпаж прямує до Перської затоки для зміни ударної групи авіаносця CVN 75 "Гаррі Трумен", яка зараз несе чергування в районі Оманської затоки.

Водночас військові оглядачі підкреслюють, що вона може на деякий час "затриматися" в Східному Середземномор'ї поблизу Сирії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
воєнна техніка
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