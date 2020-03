Авіаносець США з бомбардувальниками на борту вирушив до Сирії

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем CVN 69 "Ейзенхауер" увійшла в Середземне море, пройшовши протоку Гібралтар.

На борту корабля розміщені 48 винищувачів-бомбардувальників F/A-18E Super Hornet. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на британські новинні портали.

Відомо, що авіаносець слідує до Східного Середземномор'я в супроводі ракетних крейсерів CG-56 "Сан Джасінто" і CG 72 "Велла Галф". Крім цього, в групі йдуть есмінці DDG-103 "Тракстан", DDG-95 "Джеймс Е. Вільямс" DDG 55 "Стаут".

Також наголошується, що згідно зі штатним складом, авіаносне угруповання повиней супроводжувати ще й ударний атомний підводний човен, який оснащений крилатими ракетами "Томагавк" із дальністю дії 1,5 тис. км.

За даними американських військових, цей екіпаж прямує до Перської затоки для зміни ударної групи авіаносця CVN 75 "Гаррі Трумен", яка зараз несе чергування в районі Оманської затоки.

Водночас військові оглядачі підкреслюють, що вона може на деякий час "затриматися" в Східному Середземномор'ї поблизу Сирії.

USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) and her Strike Group caught on #satellite image (29/2/2020) as CSG was regaining cruise formation after having transited the Strait of Gibraltar into the #Mediterranean #USNavy #Navy #OSINT @ putinIsAVirus

Thanks to @ n_morse9927 for the lead pic.twitter.com/clQjGDU5r5