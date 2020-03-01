Авіаносець США з бомбардувальниками на борту вирушив до Сирії

Авіаносна ударна група ВМС США на чолі з атомним авіаносцем CVN 69 "Ейзенхауер" увійшла в Середземне море, пройшовши протоку Гібралтар.
На борту корабля розміщені 48 винищувачів-бомбардувальників F/A-18E Super Hornet. Про це повідомляє "Інтерфакс" із посиланням на британські новинні портали.
Відомо, що авіаносець слідує до Східного Середземномор'я в супроводі ракетних крейсерів CG-56 "Сан Джасінто" і CG 72 "Велла Галф". Крім цього, в групі йдуть есмінці DDG-103 "Тракстан", DDG-95 "Джеймс Е. Вільямс" DDG 55 "Стаут".
Авіаносец ВМС США CVN 69 "Ейзенхауер" увійшов у Середземне море
Також наголошується, що згідно зі штатним складом, авіаносне угруповання повиней супроводжувати ще й ударний атомний підводний човен, який оснащений крилатими ракетами "Томагавк" із дальністю дії 1,5 тис. км.
Авіаносець ВМС США увійшов у Середземне море
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За даними американських військових, цей екіпаж прямує до Перської затоки для зміни ударної групи авіаносця CVN 75 "Гаррі Трумен", яка зараз несе чергування в районі Оманської затоки.
Водночас військові оглядачі підкреслюють, що вона може на деякий час "затриматися" в Східному Середземномор'ї поблизу Сирії.
USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69) and her Strike Group caught on #satellite image (29/2/2020) as CSG was regaining cruise formation after having transited the Strait of Gibraltar into the #Mediterranean #USNavy #Navy #OSINT @ putinIsAVirus- OSINT Editor - Community powered (@osinteditor) March 1, 2020
Thanks to @ n_morse9927 for the lead pic.twitter.com/clQjGDU5r5
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