НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирією в Ідлібі та закликає Росію не вводити війська.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в п'ятницю, 28 лютого. Він зазначив, що військовий Альянс висловлює підтримку турецькій державі.

"НАТО закликає Росію та Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право. Союзники розглядають можливість надання подальшої підтримки офіційній Анкарі. Закликаємо підтримати зусилля ООН з мирного розв'язання конфлікту", – йдеться в повідомленні.

Брифінг Столтенберга НАТО

Столтенберг зазначив, що НАТО продовжить підтримку Туреччини, зокрема шляхом посилення її протиповітряної оборони.

"Туреччина є союзницею НАТО, яка найбільше постраждала від жахливого конфлікту в Сирії. Це країна, що потерпає від більшості терористичних актів і в якій проживають мільйони біженців", – запевнив він.

Водночас Столтенберг висловив співчуття Туреччині у зв'язку із загибеллю солдатів у Сирії.

Війська НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.

Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.

Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.

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