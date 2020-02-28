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28 лютого • оновлено в 16:06
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Атака Сирії в Ідлібі: НАТО пригрозив ввести війська

29.3т
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НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирією в Ідлібі та закликає Росію не вводити війська.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в п'ятницю, 28 лютого. Він зазначив, що військовий Альянс висловлює підтримку турецькій державі.

"НАТО закликає Росію та Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право. Союзники розглядають можливість надання подальшої підтримки офіційній Анкарі. Закликаємо підтримати зусилля ООН з мирного розв'язання конфлікту", – йдеться в повідомленні.

Брифінг Столтенберга

Брифінг Столтенберга

НАТО

Столтенберг зазначив, що НАТО продовжить підтримку Туреччини, зокрема шляхом посилення її протиповітряної оборони.

"Туреччина є союзницею НАТО, яка найбільше постраждала від жахливого конфлікту в Сирії. Це країна, що потерпає від більшості терористичних актів і в якій проживають мільйони біженців", – запевнив він.

Водночас Столтенберг висловив співчуття Туреччині у зв'язку із загибеллю солдатів у Сирії.

Війська НАТО

Війська НАТО

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Йенс Столтенберг
Тег
НАТО
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Ну все напугались))) Страшнооооо... Таких страшных ещё никогда не трахали.
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Рудь Ірина
Рудь Ірина
Чистяков Шурик, ну пока только турки трахнули самолётик да Штаты вагнеровцев размазали..пока все...
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1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
НАТО это никто и ничто. Х...й мы на него клали...
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5
3
Рудь Ірина
Рудь Ірина
Zhikharev Dmitry, на нормальную голову,если НАТО-это никто и ничто-куда ж ты, козлик,класть недомерок будешь?!!!
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1
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hunt andres
hunt andres
Это что гашишевое не окуело??? На минуточку - это Турция ввела свои войска в суверенное государство, борющееся с ИГИЛ.
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