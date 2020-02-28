НАТО може втрутитися в конфлікт між Туреччиною і Сирією в Ідлібі та закликає Росію не вводити війська.
Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу в п'ятницю, 28 лютого. Він зазначив, що військовий Альянс висловлює підтримку турецькій державі.
"НАТО закликає Росію та Сирію припинити наступ і поважати міжнародне право. Союзники розглядають можливість надання подальшої підтримки офіційній Анкарі. Закликаємо підтримати зусилля ООН з мирного розв'язання конфлікту", – йдеться в повідомленні.
Брифінг Столтенберга
НАТО
Столтенберг зазначив, що НАТО продовжить підтримку Туреччини, зокрема шляхом посилення її протиповітряної оборони.
"Туреччина є союзницею НАТО, яка найбільше постраждала від жахливого конфлікту в Сирії. Це країна, що потерпає від більшості терористичних актів і в якій проживають мільйони біженців", – запевнив він.
Водночас Столтенберг висловив співчуття Туреччині у зв'язку із загибеллю солдатів у Сирії.
Війська НАТО
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 лютого в сирійській провінції Ідліб від атаки урядових сил загинули турецькі військові, а також мирні жителі. Анкара завдала ударів у відповідь.
Пізніше Туреччина показала відео потужних ударів по військах сирійського диктатора Башара Асада.
Росія направила до берегів Сирії два фрегати Чорноморського флоту – "Адмірал Макаров" і "Адмірал Григорович" – з крилатими ракетами "Калібр-НК" на борту.
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