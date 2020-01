Атака на військові бази США: кількість жертв різко зросла

При ракетному обстрілі американських авіабаз в Іраку загинуло близько 80 осіб.

Про це повідомляє іранський телеканал Press TV. При цьому він зазначає, що не може "незалежно підтвердити" точну кількість жертв.

Reports: 80 killed in #Iran missile attacks on US bases in #Iraq #BreakingNews #UnitedStates #IranvsUSA #DecisiveResponse #GhasemSoleimani pic.twitter.com/WzOOlkotVy