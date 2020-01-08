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8 січня • оновлено в 12:56
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Атака на військові бази США: кількість жертв різко зросла

5.9т
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При ракетному обстрілі американських авіабаз в Іраку загинуло близько 80 осіб.

Про це повідомляє іранський телеканал Press TV. При цьому він зазначає, що не може "незалежно підтвердити" точну кількість жертв.

В ефірі іранського державного телебачення також повідомили про загибель 80 американців, пише Reuters. Агентство з посиланням на неназване джерело стверджує, що, за "первинною інформацією", даних про загибель американців під час обстрілу немає.

Новини
Ракетний удар по базах США: Вашингтон ухвалив жорстке рішення щодо Іраку й Ірану

За даними джерела CNN в іракській службі безпеки, під час удару по базі Аль-Асад загинули іракці. Точну кількість жертв він не уточнив. Reuters із посиланням на неназваного офіційного представника США зазначає, що Вашингтону не відомо про жодних загиблих в результаті ракетних ударів.

Ракетний удар по базах США

Ракетний удар по базах США

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську авіабазу, розташовану поруч із містом аль-Асад в Іраку, і базу американських коаліційних сил в Ербілі обстріляли ракетами. За даними Пентагону, Іран випустив не менше десятка ракет.

Після цього військово-повітряні сили Ірану підняли в небо винищувачі для перехоплення і знищення будь-якої потенційної загрози для країни після ракетного удару по американських базах в Іраку.

На обіцянку Пентагону відповісти на атаку у КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування їхньої землі у відповідь удар припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).

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Автор
Валентина Гембарська Валентина Гембарська
Місце
США
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Соболезнование холопам в связи с ущербом , нанесенном вашему Хозчину...скоро совсем вас америкс забросит на произвол судьбы.. как дальше жить?...
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иванов Владимир,ты то чего чурка переживаешь?ты за себя переживай вы ничего нам сделать не можете)))))у нас АЭС))))))
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0
0
Резнік Юрій
Резнік Юрій
"После этого военно-воздушные силы Ирана подняли в небо истребители для перехвата и уничтожения любой потенциальной угрозы для страны после ракетного удара по американским базам в Ираке." Вот и ответ на вопрос, что случилось с самолетом МАУ,
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0
1
Соколов Олег
Соколов Олег
Откуда иракцы на американской базе? Американские военные и погибли. И где хвалёные пэтриот? Писец вашим хозяевам хххлы. Пусть ждут удары прямо в Америке. Могут погибнуть невинные люди из-за аккупации Ирака и других стран.
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россия москва
россия москва
Резнік Юрій, де.бил нэзалэжний вот тебе радость укро-татарской обезьяны: Муждабаев о Ту-154: Упавший самолет с артистами, летящими повеселить на Новый год солдат вермахта, не мог вызвать сострадания у граждан СССР Трудно ожидать от украинцев, жертв агрессии РФ, скорби по жертвам в рядах армии агрессора. Так прокомментировал журналист Айдер Муждабаев реакцию в Украине на крушение самолета Ту-154 в Сочи.
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1
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россия москва
россия москва
Резнік Юрій, де.бил н.эз.а.л.ж.н.и.й по теме способен что-то сказать?
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1
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