Атака на військові бази США: кількість жертв різко зросла

При ракетному обстрілі американських авіабаз в Іраку загинуло близько 80 осіб.

Про це повідомляє іранський телеканал Press TV. При цьому він зазначає, що не може "незалежно підтвердити" точну кількість жертв.

В ефірі іранського державного телебачення також повідомили про загибель 80 американців, пише Reuters. Агентство з посиланням на неназване джерело стверджує, що, за "первинною інформацією", даних про загибель американців під час обстрілу немає.

За даними джерела CNN в іракській службі безпеки, під час удару по базі Аль-Асад загинули іракці. Точну кількість жертв він не уточнив. Reuters із посиланням на неназваного офіційного представника США зазначає, що Вашингтону не відомо про жодних загиблих в результаті ракетних ударів.

Ракетний удар по базах США скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, американську авіабазу, розташовану поруч із містом аль-Асад в Іраку, і базу американських коаліційних сил в Ербілі обстріляли ракетами. За даними Пентагону, Іран випустив не менше десятка ракет.

Після цього військово-повітряні сили Ірану підняли в небо винищувачі для перехоплення і знищення будь-якої потенційної загрози для країни після ракетного удару по американських базах в Іраку.

На обіцянку Пентагону відповісти на атаку у КВІР пригрозили "вдарити цього разу в самій Америці". В Ірані також додали, що в разі бомбардування їхньої землі у відповідь удар припаде на міста Дубай (Об'єднані Арабські Емірати) і Хайфу (Ізраїль).

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