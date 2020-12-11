AstraZeneca вирішила провести випробування своєї вакцини з російською "Супутник V"

Фармацевтична компанія AstraZeneca 11 грудня розпочала клінічні випробування комбінованого застосування своєї вакцини від COVID-19 AZD1222 разом з російським препаратом "Супутник V".

Про це повідомила пресслужба компанії. У дослідженнях візьмуть участь добровольці віком від 18 років.

У AstraZeneca уточнили, що обидві вакцини засновані на одному принципі з використанням аденовірусів.

У повідомленні зазначили, що вивчення різних варіантів використання препаратів від COVID-19 дозволить виробити різноманітні підходи для профілактики коронавірусної інфекції.

До того ж, об'єднання зусиль фармацевтів з Великобританії і Росії може призвести до посилення імунної відповіді організму на вплив вірусу.

Також поєднання вакцин дасть можливість зробити препарати доступнішими для людей.

Представниця пресслужби Європейського медичного агентства (ЕMA) Виолетта Пашова повідомила агентству "Інтерфакс-Україна", що вже розглядаються заявки на допуск на ринок вакцин від коронавірусу COVID-19 двох фармацевтичних компаній – Pfizer/BioNTech і Moderna Biotech Spain.

Також агентство розпочало попередню перевірку препаратів компанії Janssen-Cilag International NV і компанії AstraZeneca.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вакцина британсько-шведської компанії AstraZeneca, розроблена спільно з Оксфордським університетом, виявилася в середньому ефективна в 70% випадків захворювання.