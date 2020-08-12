Асаду різко стало погано на виступі перед парламентом

Асаду стало погано під час виступу в парламенті.

Президенту Сирії БашаруАсаду стало погано під час виступу в парламенті країни.

Про це повідомило Reuters, посилаючись на державне телебачення. Через низький кров'яний тиск промову президента, яку він мав виголосити близько полудня, тепер покажуть ввечері.

Подробиць самопочуття президента не наводиться.

Видання відзначило, що відомостей про стан здоров'я 55-річного Асада в державних ЗМІ практично немає.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, суд в Парижі засудив 82-річного дядька сирійського президента Башара Асада до чотирьох років в'язниці. Рифата Асада визнали винним в махінаціях у сфері нерухомості і розтраті бюджетних коштів сирійського уряду.