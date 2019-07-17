Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Артемій Сурін
Артемій Сурін
Бізнесмен, мандрівник, блогер Всі статті автора

Баку – лучше даже Сингапура. Это пример для Киева

613 Читати матеріал російською

Уважаемые Бакинцы, обращаюсь к вам!

Возможно, в рутине своей жизни, вы не всегда замечаете то, что становится очевидным нам - гостям, туристам, путешественникам. А дело в том, что Баку – стал одним из самых лучших городов мира, и безусловно, региона. Начав Азиатский этап кругосветки с Сингапура, продолжив Таиландом, Малайзией, Мьянмой, Индией, Пакистаном и Ираном, приехав в Баку - я бл*ть присвистнул!

Исключая возможно лишь Сингапур, Баку значительно лучше и приятнее для жизни и времяпровождения, чем все столицы этих стран! А по мне так, Баку – лучше и Сингапура! И это не только эмоции, хотя в этом городе, их испытываешь немало, и не контраст после Ирана, и тамошней тюрьмы, а конкретная аналитика.

Баку – лучше даже Сингапура. Это пример для Киева

Объясню почему, и постараюсь дать конкретные параметры:

– БЕЗОПАСНОСТЬ.

Важнейший фактор. В центральной части Баку можно смело гулять в 2-3 часа ночи, не напрягаясь абсолютно. Ощущение полной, нет, полнейшей, безопасности. Это нечастый feeling, что ловишь по миру, поверьте. Тем более в этой части света.

– ЧИСТОТА.

Без сомнений, Баку – лидер региона в этом аспекте. Сравниться по чистоте, и по безопасности, может лишь Сингапур. И это серьёзный и заслуженный комплимент, я считаю.

Здесь есть две причины данного результата:

– эффективная работа коммунальных служб

– общая культура у населения - не мусорить. Этот фактор, естественно, важнее первого.

Баку – лучше даже Сингапура. Это пример для Киева

– ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Великолепное качество дорог. ВЕЛИКОЛЕПНОЕ! Не зря тут Формула-1 ежегодно устраивает Гран-при прямо по улицам города. Такое реализовано только в Монако и Баку. Плюс город не стоит в пробках. Пробки, имею в виду реальные, а не неизбежные столичные тянучки любого города. Плюс наличие метро как альтернативы.

Новини
Украина умеет спасать своих. СПАСИБО моей Стране!

- НЕ ИЗНАСИЛОВАН ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.

Старый город сохранен. Нет никаких еб*ных МАФОВ, киосков с шаурмой, палаток с китайским дерьмом и тд.

И в-целом, чувствуется чёткий ПОДХОД в интеграции различных сервисов в историческую часть города. Электро-гольф-мобили как вид транспорта, ограниченный въезд транспорта, (хотя я бы запретил это полностью).

При этом в Баку достойно реализован симбиоз исторической архитектуры и современной. Разделение по зонам, и наличие удачных концептуальных модерновых проектов, например Flame Towers, центр культуры дизайна от Захи Хадид – роспись, что ты не в не заскорузлой восточной столице, а в городе с довольно смелым современным подходом. Всю Промзону и порт, вынесли к чертям, из центра за город. Там этому и место.

Баку – лучше даже Сингапура. Это пример для Киева

НОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ – это просто фантастика!!! Подсвечено ВСЁ!

Каждое здание, каждый сквер, площади, монументы – всё! Причем сделано толково, в единой теплой гамме, и правильными точечными акцентами. Баку днём хорош, но ночью он просто сияет своей красотой! Всё это создало серьёзные предпосылки для развития #ТУРИЗМА, о котором хочу сказать отдельно. Я не был в Баку четыре года, и сейчас увидел огромный, качественный рывок в этой сфере. Город наполнен туристами, причём важна мульти-география приезжих:

– Ближний Восток, Персидский залив: ОАЭ, Кувейт, Саудовская Аравия, Ирак, Иран, Турция.

– Бывший СНГ: Украина, Россия, Казахстан, Грузия, Беларусь, Средняя Азия.

– АЗИЯ: Китай, Индия, Япония, Пакистан.

Есть туристы и из Западной Европы, и Америки.

– В городе открылось огромное количество качественных ресторанов. Качество еды, сервиса, дизайн и эргономика ресторанов - значительно улучшились.

– Серьёзная прибавка по отельному номерному фонду, причем на любой карман: от хостелов до 5 звёзд.

– В городе работает множество англо-язычных точек, где волонтёры помогают и дают необходимую помощь туристам. Я хочу более глубоко изучить факторы, которые помогли сделать такой рывок.

Но уже сейчас можно сказать, Баку – город, который удивляет и влюбляет. Более того, Баку показывает пример и моему Киеву – КАК можно и нужно грамотно развивать город, и туризм в частности.

Баку – лучше даже Сингапура. Это пример для Киева

Но есть и ложка дёгтя.

Вместо того, чтобы создать мощный стабильный трафик туристов между именно нашими странами, мы видим, что есть искусственный тормоз - в виде заоблачных цен на авиабилеты - 300-400$.

Прямые рейсы между двумя странами фактически монополизированы двумя компаниями. И вместо того, чтобы наполнять экономику поступлениями от довольных и счастливых туристов, то есть, нас - две компании набивают себе карман, тормозя всё остальное. Дикая недальновидность! Мы это в Украине уже проходили, проходим, и к счастью, ситуацию меняем.

Сейчас из Киева ты можешь улететь практически в любой город Европы за 10,20,50,100 евро. Но не 400!! Рецепт тут один: Нужно либо добиться снижения цен у этих горе-перевозчиков, либо запустить на рынок лоукостеров, которые сделают доступными трипы в Баку/Киев. Пора умнеть, и мыслить стратегически, а не думать, как выжать разово да побольше, в чей-то один карман.

UPDATE: Есть один лоукостер Buta Airways, однако фидбек таков, что объем недорогого тарифа - недостаточен. Дешевые билеты приходится "ловить" сильно заранее. Но и это, безусловно, хорошая новость.

В завершении, хочу призвать бакинцев, при всём этом развитии, не утратить главное, что у вас есть – Душу города, его жителей, и Ваше феноменальное гостеприимство! Наверняка, у вас тоже есть претензии или недовольства по поводу развития города, так уж мы устроены, но Камон, ребята: "У вас невероятный город. Пожалуйста, замечайте это! Цените это!!!".

Я посетил 130 стран мира, и сотни крупных городов-миллиоников, и скажу однозначно: Баку сейчас – один из лучших!

Украинцев же призываю, не бояться, и смело ехать в Баку! Здесь вы будете удивляться, и наслаждаться городом и страной. Здесь Вы будете – ПОРАЖЕНЫ!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "спортивний туризм" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Артемій Сурін Артемій Сурін
Теми
спортивний туризм сімейний туризм
Місце
Азербайджан
Тег
туризм
Джерело
Джерело: Facebook Артемия Сурина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel