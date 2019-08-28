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Армія Асада та Путіна влаштувала криваву атаку в Сирії: загинули діти. Відео 18+

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Війська Башара Асада і його російських союзників 28 серпня завдали масованих авіаударів по північно-західній провінції Ідліб у Сирії.

Більшість ракет вибухнули в місті Мааррет-ен-Нууман. У результаті цього загинули щонайменше 10 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Ще щонайменше 23 людини отримали поранення. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на джерело в сирійському агентстві цивільної оборони, відомому як Білі каски.

Відзначається, що атаки режиму Асада та союзників зачепили різні райони в зоні деескалації в провінції Ідліб.

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Наслідки ударів по місту Мааррет-ен-Нууман 28 серпня

Наслідки ударів по місту Мааррет-ен-Нууман 28 серпня

Скрін відео

Нагадаємо, Туреччина і Росія домовилися у вересні 2018 року перетворити Ідліб у зону деескалації, де акти агресії прямо заборонені.

Обережно! Кадри 18+!

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Теги
смерть видео
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Передоз Шароварный
Передоз Шароварный
Про детей конечно красочно , РОгули тепер за бородатых игиловцев переживают ....ну правильно ,игил и угил братья навек ))) ахаха
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Москвинов Роман
Москвинов Роман
Попрошенко убил тысячи людей на Донбассе - и ничего, прекрасно себя чувствует!
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