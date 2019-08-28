Армія Асада та Путіна влаштувала криваву атаку в Сирії: загинули діти. Відео 18+

Війська Башара Асада і його російських союзників 28 серпня завдали масованих авіаударів по північно-західній провінції Ідліб у Сирії.
Більшість ракет вибухнули в місті Мааррет-ен-Нууман. У результаті цього загинули щонайменше 10 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Ще щонайменше 23 людини отримали поранення. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на джерело в сирійському агентстві цивільної оборони, відомому як Білі каски.
Відзначається, що атаки режиму Асада та союзників зачепили різні райони в зоні деескалації в провінції Ідліб.
Наслідки ударів по місту Мааррет-ен-Нууман 28 серпня
Скрін відео
Нагадаємо, Туреччина і Росія домовилися у вересні 2018 року перетворити Ідліб у зону деескалації, де акти агресії прямо заборонені.
Обережно! Кадри 18+!
# Терміново # Сирія 18+- Правда в Сирії (@true_syria_) August 28, 2019
В результаті варварських авіанальотів російської авіації в місті Мааррет-ен-Нууман постраждали мирні жителі pic.twitter.com/V3O422cEIH
Діти, які загинули в результаті сьогоднішніх масованих авіаударів в провінції Ідліб. У чому полягає їх злочин?- Правда в Сирії (@true_syria_) August 28, 2019
Бажаю кожному пілоту, який бере участь в варварських атаках, щоб він відчув те саме, що і батьки цих дітей! pic.twitter.com/5E4dRLsfCI
Із слабкими нервами не дивитися!- Правда в Сирії (@true_syria_) August 28, 2019
Один з постраждалих мирних жителів під час сьогоднішнього авіанальоту в провінції Ідліб pic.twitter.com/W8EK3k4zkX
Перші хвилини після масованих авіаударів в місті Мааррет-ен-Нууман. Очевидці повідомляють, що відразу кілька літаків знаходилися в небі над містом і по черзі наносили удари. В результаті повітряних атак загинули 9 мирних жителів і десятки отримали поранення pic.twitter.com/onr3zkB33T- Правда в Сирії (@true_syria_) August 28, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У січні 2018 року генеральний штаб Туреччини офіційно оголосив про початок операції "Оливкова гілка" проти курдських формувань у сирійському Афріні.
Справжнє загострення почалося у лютому 2018 року. Так, 10 лютого турецький вертоліт T129 ATAK, який брав участь в операції "Оливкова гілка", був збитий у сирійському Афріні. Анкара заявила, що "не мала вибору", оскільки повинна очистити північну Сирію, яка межує з Туреччиною, від "усіх терористичних елементів".
15 лютого одна із місцевих газет написала, що Туреччина, почавши операцію "Щит Євфрату" проти ІДІЛ і Робітничої партії Курдистану на території Сирії, змінила хід світової політики, наблизивши світ до початку Третьої світової війни.
4 березня Туреччина завдала потужних авіаударів по проурядових сирійських силах, які підтримує Росія. Загинули 36 бійців.
18 березня 2018 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про звільнення від терористів міста Афрін на північному заході Сирії.
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