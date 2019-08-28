Армія Асада та Путіна влаштувала криваву атаку в Сирії: загинули діти. Відео 18+

Війська Башара Асада і його російських союзників 28 серпня завдали масованих авіаударів по північно-західній провінції Ідліб у Сирії.

Більшість ракет вибухнули в місті Мааррет-ен-Нууман. У результаті цього загинули щонайменше 10 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Ще щонайменше 23 людини отримали поранення. Про це повідомляє Anadolu з посиланням на джерело в сирійському агентстві цивільної оборони, відомому як Білі каски.

Відзначається, що атаки режиму Асада та союзників зачепили різні райони в зоні деескалації в провінції Ідліб.

Наслідки ударів по місту Мааррет-ен-Нууман 28 серпня Скрін відео

Нагадаємо, Туреччина і Росія домовилися у вересні 2018 року перетворити Ідліб у зону деескалації, де акти агресії прямо заборонені.

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Діти, які загинули в результаті сьогоднішніх масованих авіаударів в провінції Ідліб. У чому полягає їх злочин?



Бажаю кожному пілоту, який бере участь в варварських атаках, щоб він відчув те саме, що і батьки цих дітей! pic.twitter.com/5E4dRLsfCI - Правда в Сирії (@true_syria_) August 28, 2019

Із слабкими нервами не дивитися!



Один з постраждалих мирних жителів під час сьогоднішнього авіанальоту в провінції Ідліб pic.twitter.com/W8EK3k4zkX - Правда в Сирії (@true_syria_) August 28, 2019

Перші хвилини після масованих авіаударів в місті Мааррет-ен-Нууман. Очевидці повідомляють, що відразу кілька літаків знаходилися в небі над містом і по черзі наносили удари. В результаті повітряних атак загинули 9 мирних жителів і десятки отримали поранення pic.twitter.com/onr3zkB33T - Правда в Сирії (@true_syria_) August 28, 2019

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