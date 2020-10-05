Турецкая партийная газета "Айдынлык" 30 сентября взяла интервью у неуловимого и недоступного "повара Путина" – Евгения Пригожина о войне за Карабах. Найти друг друга им помогло то обстоятельство, что газета принадлежит партии "Ватан" ("Родина"), которая финансируется Москвой и Пекином. С 1992 по 2015 г. она именовала себя "Рабочей партией", но пришла к выводу, что такие имена уже не в моде и сменила название. Классифицируется как партия маоистского толка. Требует выхода Турции из НАТО, плотной дружбы с КНДР и Ираном, признать Крым российским и тому подобное. Но Курдскую рабочую партию хочет видеть только в гробу и никаких курдов не признаёт.

Пригожин сходу проникся маоизмом по-турецки и сообщил "Айдынлык", что эту войну организовали США, которые привели к власти Пашиняна и теперь в стране американских неправительственных организаций больше, чем армянских воинских частей. Пашинян и США обманули древний армянский народ. Турция имеет право поддерживать в этой войне Азербайджан, но не имеет права переходить границу с Арменией. Россия не имеет права в эту войну вмешиваться, но она виновата перед армянами в том, что позволила США и Пашиняну обвести их вокруг пальца. Пока Эрдоган делает всё правильно, и оснований для серьёзной критики его позиции нет.

Таково в тезисах интервью Пригожина, как его излагает российское информагентство REGNUM. Помощь этого раскрученного информагентства потребовалась по той причине, что "Айдынлык" никто не читает, кроме узкого круга партийцев и турецких спецслужб. Теоретически её должны читать аналитики ЦРУ, поскольку ЦРУ обязано читать всё, но уверенности в этом нет. Даже если и прочтут, то не факт, что доложат начальству и Трампу, – Пригожин дал интервью "Айдынлык", заслуживает внимания. Особенно за месяц до выборов. Поэтому для надёжности пришлось прибегнуть к помощи REGNUM, который создавали для вещания в основном на страны Балтии. В нём интервью ЦРУ точно прочтёт.

Это интервью не инициатива Пригожина, хотя личный мотив можно предположить. Под санкции Минфина США Пригожин и связанные с ним фирмы впервые попали 20 декабря 2016 г. за участие в войне с Украиной. С тех пор ежегодно "под колпак" попадали всё новые его фирмы и подручные. Этот год выдался особым: в нём санкции расширяли не один раз, а дважды – в июле и 23 сентября. В сентябре "накрыли" четыре его фирмы в Финляндии и три в Петербурге. Бизнес-империю Пригожина методично уничтожают по схемам, которые в США использовались для борьбы с мафией. Так что, у Пригожина есть причины выть волком и винить США в чём угодно.

Интервью в турецкой маоистской газете – это может и очень круто в некоторых кругах, но мелко, с учётом связей и финансов Пригожина. Особенно после интервью Гиркина Гордону и в контексте войны за Карабах, которой оно посвящено. Если бы Пригожин действительно сам захотел бы подразнить Минфин США, то без проблем поместил бы текст в любой российской газете, и не только российской. Но точно не в "Айдынлык". В 2016 г. ответ на санкции США он поместил в РИА Новости. Ответ на обвинения его в СМИ о причастности к убийству трёх российских журналистов в ЦАР летом 2019 г. появился на Ленте.ру.

Это интервью больше похоже на топорную работу Службы внешней разведки РФ, которая по электронной почте переслала его "Айдынлык" и попросила опубликовать. Возможно, даже не согласовав текст с Пригожиным, и лишь поздравила его с публикацией в турецкой газете.

Текст условно от Пригожина – это примитив информационной войны. Сам он, как и его авторство, интереса не представляют. Гораздо интересней сам факт и обстоятельства его появления в контексте всей ситуации в России и в мире. Оно симптомом двух действительно важных российских ситуаций.

Первая, – война за Карабах застала обитателей Кремля врасплох и у них нет консенсуса, как на неё реагировать и что делать. Безусловно, план и стратегия есть, даже не один, но общая ситуация такова, что бы ни сделал Кремль, получится для него плохо. Если ничего не делать, то будет тоже плохо. При этом не понятно, что хуже: ничего не делать, или что-то делать. Все варианты плохи и не сулят Кремлю ничего кроме новых неприятностей и затрат. Некоторые из них ведут к полной катастрофе. Самое неудобное, нельзя вычислить худшие из них из-за слишком большого числа неизвестных и переменных. Одно несомненно: Россия, как и "Титаник", уверенно держит курс на айсберг. Избежать столкновения можно только одним способом: пустить корабль "Россия" ко дну, не дожидаясь его встречи с айсбергом.

Поэтому по отдельно взятой войне за Карабах у Кремля сейчас главная линия – объявить её войной, которая идёт свыше тысячи лет. С тех пор, как появились горы Кавказа из отвала, который возник, когда украинцы копали котлован для Чёрного моря. Так что, виноваты во всём украинцы и большевики, которые нарезали границы на Кавказе так, чтобы там всегда были конфликты. Ещё виноваты американцы и Сорос, хобби которых – делать революции по всему миру. Они сделали её и в Армении, привели к власти Пашиняна и тот возобновил эту тысячелетнюю войну, потому что "соросёнок". Современные россияне ко всему этому не имеют никакого отношения, поскольку смысл существования россиян – поддерживать мир во всём мире. Об этом гласила одна из десяти заповедей на скрижалях, которые Моисею дали Бог или инопланетяне, но жидомасоны и жидобандеровцы её затёрли и поверх написали "Не прилюбодействуй".

Такова нынешняя российская версия вечной борьбы добра и зла, вращающаяся вокруг мавзолея с Лениным. В ней Ленин с одной стороны злодей, поскольку неправильно нарезал границы на Кавказе, а с другой стороны герой и персонаж положительный, поскольку сделал правильную, а не цветную революцию. Всё в ней складно, но есть большая проблема, – не известно, сколько времени уйдёт у спецслужб РФ на свержение правительства Пашиняна и что из этого в итоге выйдет. Может получиться развал не только ОДКБ, но и России. Какой-нибудь Гиркин-Стрелков потом задним числом будет утверждать, что РФ развалили армяне, разоблачать их заговор во главе с Лавровым и Маргаритой Симоньян и проклинать тот день, когда записался в ФСБ и поверил Путину.

Война за Карабах загнала бронепоезд российской внешней политики и связанной с ней мифологии в такой тупик, из которого нет выхода. Нет, потому что заехали в него, разбирая рельсы сзади, и укладывая их спереди. В результате сзади рельс нет, а тех что остались не хватает на укладку ни вперёд, ни назад, ни в бок. Естественный износ и время сделали своё дело. Шпал и рельс для укладки недостаточно не только для того, чтобы вернуться в СССР или в первую российскую империю, но даже для того, чтобы отогнать в сторону прицепной вагон с Арменией. Поэтому и приходится сочинять послание от Пригожина к братьям по вере – турецким маоистам, настолько всё плохо.

Вторая ситуация – прямое продолжение ситуации первой, как результата долгой езды бронепоезда российской геополитики. Война за Карабах не причина начинающегося краха российской внешней политики, а фактор, который этот крах катализировал и усугубил. Суть второй ситуации в том, что кремлёвская команда и до начала войны за Карабах уже готовила свой "Титаник" к затоплению. При это она продолжала по-прежнему шуршать в машинном отделении, прокладывать по карте курс, следить за метеосводками и вроде жить привычной жизнью. Но это во многом было её имитацией или инерцией, поскольку в каюте капитана и на верхней палубе, в отличие от нижних и средних, почти все в курсе, что корабль готовят к затоплению. Поэтому на верхней палубе всем уже по барабану имперская геополитика РФ и что наговорит актёр, исполняющий роль Путина, по телефону Макрону в связи с отравлением Навального. Даже Меркель, перекрывающая "Северный поток-2" по барабану. Тем более Макрон, который делает всё, чтобы занять её место "доброго полицейского" Евросоюза в отношениях с Россией.

У обителей верхней палубы Кремля сейчас совсем другие заботы: не допустить паники и бунта на нижних и средних палубах, а также погрузить в шлюпки и отвезти подальше добро, заработанное за 20 лет непорочной службы на этой галере. Актёр, изображающий Путина, честно передал мнение верхней палубы: мы устали грести на вашей галере и хотим свалить с неё. Ракеты и боеголовки мы вам оставим, не волнуйтесь. Поэтому какой Макрон со своими разговорами. Он и так стремиться быть добрым к России, так зачем тратить на него время и извилины мозга. Микрон он, а не Макрон. Поэтому Путину позволили наговорить Макрону такой пурги, которую не мог прокомментировать даже Песков. Позволили, чтобы избавиться от расспросов Макрона о здоровье Навального и прочем раз и навсегда. Всё равно никуда он не денется, через какое-то время сам позвонит с новыми предложениями франко-российской дружбы.

В офисе Макрона офигели от такой откровенности. Поэтому и устроили якобы утечку разговора Макрона с Путиным в СМИ. Записью этого разговора можно было поделиться с правительствами других стран по закрытым каналам, но в этом случае она так и осталась бы знанием для узкой группы, ещё и с грифом секретности. Французов могли бы заподозрить и в том, что эту запись они сами состряпали из каких-то своих интересов, чтобы опорочить РФ. Зато после её публикации весь мир увидел, что на верхней палубе России так сказать сошли с ума, и получил вопрос от французов: как нам на это реагировать?

Но то, что позволительно по отношению к Макрону, не позволено в других случаях. По этой причине коллективного Путина, в смысле коллектива актёров, держат преимущественно в бункере, чтобы не наболтал лишнего. Нельзя сказать, что на верхней палубе нет достойных ответов жгучим вызовам геополитики. Ответы есть, но проблемы в том, что они у разных "башен" Кремля разные, вычислить оптимальный они вместе не могу, поскольку все плохие, и вообще более актуально добро в шлюпках, а не геополитика. Поэтому Путин оставлен уже преимущественно только для внутреннего пользования и для видео-заседаний ООН, от них никуда не деться. По этой же причине уже не только один профессор Соловей, но и другие инсайдерские источники Кремля в мир заговорили о болезни Путина и её неизбежном и скором летальном исходе. Вторая волна короновируса создаёт для этого хороший фон и для его усиления Собянин отправил всех московских школьников с 5 октября на две недели каникул. Но точная дата закрытия бренда "Путин" ещё не назначена, хотя принципиально вопрос решён.

Закрытие бренда "Путин" под "Лебединое озеро" и короновирус – это отличный способ избежать столкновения с айсбергом, затопив корабль. Но это надо было сделать в 2018 г. Максимум – до осени 2019 г. Теперь закрытие бренда "Путин" возможно только вместе с брендом "Россия". Спикер Госдумы Володин пять лет назад не это имел ввиду, изрекая "Есть Путин, есть Россия, нет Путина, – нет и России". Но оказался пророком: топить придётся обе галеры.

Переименованием РФ из автократии в демократию ситуацию уже не изменить, даже если объявить, что в ней опять произошла самая лучшая и не оранжевая революция. Даже если называть Россию неким гибридным режимом, намекая этим, что можем исправиться. Не поверят, поскольку при желании под критерии гибридного режима можно подвести не только сталинский СССР, но и империю Николая I. Слишком это неопределённый термин.

Ракетный обстрел армянской армией в субботу и воскресенье жилых кварталов Гянджа и других городов Азербайджана, а также гидроэлектростанции, обе указанные ситуации для России обострил. Прицепной вагон Армения пытается растолкать бронепоезд Россия на хоть какое-то движение, и ему всё равно, что рельсов и шпал нет.

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