''Армагеддон'' у Росії: влада Сочі влаштувала паніку і пішла на крайні заходи

Мер російського міста Сочі Анатолій Пахомов ввів режим надзвичайної ситуації через повінь.

Про це йдеться в постанові від 25 жовтня, передає "Інтерфакс". У документі зазначається, що в результаті рясних дощів було підтоплено приватні домоволодіння, об'єкти соціальних сфер і культури, розмито дороги.

"Ввести режим функціонування "надзвичайна ситуація" на території Сочі для органів управління і сил муніципальної ланки Сочі територіальної підсистеми Краснодарського краю Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій з 24 жовтня до особливого розпорядження", - сказано в постанові.

У документі вказується, що повінь створила загрозу життю і здоров'ю людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії через сильну зливу 24 жовтня в низці населених пунктів Краснодарського краю був введений режим надзвичайної ситуації.

25 жовтня стало відомо, що жертвами стихійного лиха стали двоє людей. У регіоні були затоплені вулиці, зруйнувалися мости, а через паніку людей на АЗС закінчувалося паливо. Через повінь також було перервано автомобільне і залізничне сполучення.