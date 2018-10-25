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''Армагеддон'' у Росії: влада Сочі влаштувала паніку і пішла на крайні заходи

9.6тЧитати матеріал російською

Мер російського міста Сочі Анатолій Пахомов ввів режим надзвичайної ситуації через повінь.

Про це йдеться в постанові від 25 жовтня, передає "Інтерфакс". У документі зазначається, що в результаті рясних дощів було підтоплено приватні домоволодіння, об'єкти соціальних сфер і культури, розмито дороги.

"Ввести режим функціонування "надзвичайна ситуація" на території Сочі для органів управління і сил муніципальної ланки Сочі територіальної підсистеми Краснодарського краю Єдиної державної системи попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій з 24 жовтня до особливого розпорядження", - сказано в постанові.

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У документі вказується, що повінь створила загрозу життю і здоров'ю людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії через сильну зливу 24 жовтня в низці населених пунктів Краснодарського краю був введений режим надзвичайної ситуації.

25 жовтня стало відомо, що жертвами стихійного лиха стали двоє людей. У регіоні були затоплені вулиці, зруйнувалися мости, а через паніку людей на АЗС закінчувалося паливо. Через повінь також було перервано автомобільне і залізничне сполучення.

Місце
РосіяСочі
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- Справедливость
- Справедливость
Власти Краснодарского края пообещали восстановить движения на автомагистралях за 2-ое суток,а жд сообщение за 3-ое суток И фото в добавок, как вас кацапов власти наё****ют, терпилы: https://s15.stc.all.kpcdn.net/share/i/4/1588814/wx1080.jpg https://www.cheltv.ru/wp-content/uploads/2018/10/vk_com-razmylo-puti.jpg
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Не совсем понял, а в чем паника устроенная конкретно властями Сочи.?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Чего восстановят
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