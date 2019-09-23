Недавно в США отмечали очередную годовщину терактов, которые произошли 11 сентября 2001 и повлекли за собой целый ряд тяжелых последствий, включая военные операции в Ираке и Афганистане. Сейчас, задним умом все горазды находить в реакции США кучу ошибок и нестыковок. Но вот тогда, когда все это только произошло, эти все рассуждения и "выводы экспертов" – не имели никакого значения.

На самом деле, решение тогда принимал один человек – президент Буш-младший. Вся нация была в таком глубоком шоке, что Конгресс поддержал бы любые действия в ответ, вплоть до ядерных ударов. В общем, именно первая реакция самого буша и определили дальнейшие действия. Понятно, что спецслужбы и военные сразу же выложили перед ним варианты действий, а дипломатам оставалось только обеспечивать прикрытие любой реакции Буша.

У них, в тот момент, не было никаких вариантов, поскольку Штаты подверглись агрессии, а по всем канонам это – повод ля войны, другое дело – войны с кем и где.

Вот подборка фото первого совещания Буша со своими ближайшими соратниками. Думаю, что они говорят сами за себя.

Тем не менее, что мы знаем о том, как и с чего начались силовые действия США и главное – когда. Насколько быстрой оказалась эта реакция. На самом деле, по нынешним меркам, реакция была практически мгновенной. Первой целью был Афганистан, а вернее – не сам Афганистан, а места дислокации организаторов терактов. В отличие от всех остальных, они прекрасно знали где и что произойдет и когда самолеты врезались в здания Всемирного Торгоого Центра, они находились в хорошо защищенных скальных базах на территории Афганистана.

Об этом знали службы разведки США и в связи со сложностью идентификации конкретного места, по которому следовал наносить удары и хорошей защищенностью подземных баз, надо было вводить на территорию Афганистана военных, которые могли бы точно вычислить место, где находятся главари террористической сети, навести на него оружие, отработать по нему и потом – получить объективные данные о поражении цели.

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Это значит, что на территорию Афганистана должны были зайти американские военные и их техника. Причем, это не должно выглядеть как интервенция и по сути – не должно было стать интервенцией. Была конкретная задача, которую надо было отработать конкретной группировке войск. Таков был план.

Подготовкой это операции занялись агенты ЦРУ, которые немедленно вошли в контакт с лидерами "Северного альянса" Афганистана с тем, чтобы получить их согласие на размещение своей войсковой группировки на авиабазе Баграм, где до них квартировало командование совковых войск в Афганистане. Насколько помню, позывной узла связи в Баграме был "Моторка".

Согласие было достигнуто при условии того, что американцы быстро доставят на место три миллиона долларов наличными. Доставка денег была проведена в рамках специальной операции "Jawbreaker" 19 сентября 2001 года, через восемь дней после теракта.

Специальная группа (на заглавном фото), вылетела из Узбекистана на вертолете Ми-17 в Афганистан, где и вручила оговоренную сумму своим партнерам. После этого туда стали прибывать войсковые подразделения армии США. То есть, с этого дня начались практические военные мероприятия, а ЦРУ вступило в игру практически мгновенно.

Согласимся это – совершенно другой тип поведения Штатов нежели то, что мы видим сейчас. Да, там была масса издержек, но США демонстрировали реакцию сверхдержавы, а не чего попало, как это выглядит сейчас. О правильности принятого решения можно спорить до хрипоты, но тогда ни у кого не возникло сомнений в том, что Штаты – сверхдержава. Сейчас же мы стали свидетелями, когда Иран и КНДР, по сути, ставят ультиматумы Штатам.

Рухани требует, чтобы Вашингтон покаялся и вернулся к соглашениям 2015 года, а у Ына говорят, что готовы к переговорам, если Вашингтон сбросит вою спесь и будет предлагать то, что устроит Пхеньян. В 2001 году такой тон даже в голову никому бы не пролез, а сейчас, сами американские СМИ серьезно рассуждают о том, что оппоненты имеют основания так ставить вопросы.

Лесь Подервьянськи в своей трагедии "Гамлет" метко заметил, о такой ситуации: "Щось проб*діло в Датському князівстві".

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