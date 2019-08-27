Как известно, россияне настолько любят своего Путина, что не раз, верноподданически и заискивающе, просили его заделаться царем-анпиратором или на очень худой конец – царем-батюшкой. Но Путин, правда по другому поводу, твердо заявил, что не собирается менять конституцию под себя. Публике очень понравились его слова, и она даже пустила слезу и обильно высморкала сопли, по такому замечательному поводу. Но Путин не был бы Путиным, если бы его слова имели прямой смысл. На самом деле, их следовало понимать так, что ему действительно нет смысла переписывать конституцию, поскольку он ею давно подтерся и, де-факто, уже давно – царь.

Но как-то так повелось, что цари на Московии всегда имели цариц, а императоры – императриц. Причем, иногда (как Иван №4 "Грозный") имели и таки заимели – несколько цариц. До смерти. Остальные же имели цариц, императриц, Кшесинских и прочих лиц женского полу. Правда, и сами императрицы, оставшиеся без императоров – сильно не терялись, но это уже – другая история.

На самом деле, многие протокольные мероприятия требуют присутствия первой леди, и если ее нет – остается какая-то недосказанность и неприятный вакуум. Тем не менее, в пост-совке уже становится заметной традицией, когда первые лица не демонстрируют или вовсе не имеют первой леди. О парне на все руки, Гурбангули Мяликгулиевиче Бердымухамедове, падишахе Туркменистана – нет нужды вспоминать, поскольку он – настолько разносторонняя личность, что первая леди ему и не нужна для официоза. Да и негде ее демонстрировать, поскольку ему хорошо и дома, а слоняться по заграницам – нет особого резону. В самом деле, зачем такому красавцу первая леди?

Но в Туркменистане – жарко и нет снега, а особенно – льда, и при всех своих талантах, Бердымухамедов не играет в хоккей. А вот Александр Луашенко – игрец тот еще, и всегда всех побеждает, возможно, за счет своих усов. Но вот с первой леди у него как-то не сложилось. Нету ее и все тут. Возможно, физически она такие есть, но не в качестве первой леди. Кстати, довольно интересно было бы посмотреть, как Лукашенко сыграл бы в хоккей с другим венценосным хоккеистом – Путиным? Кто кого победил бы и с каким счетом?

Но и у второго хоккеиста с первой леди – тоже не сложилось. Правда, какое-то время была надежда, что гимнастка Кабаева может стать таковой, но видимо, царь охладел к гимнастике и вообще – охладел. Злые языки утверждают, что в его возрасте уже не до первых ледей, да и Кабаева уже не совсем "свежачок", и вес набрала такой, что уже в некоторые лифты боком входит. Однако пенять на возраст – нет смысла и вот почему.

В мае текущего года король Таиланда Маха Ваджиралонгкорн женился и дал соответствующий титул своей избраннице Синеенат Вонгваджирапакди, ставшей королевой Таиланда и третьей женой короля.

Что тут интересно, король Таиланда и царь Московии – ровесники, им примерно по 67 лет. Более того, Алина Кабаева менее чем на два года старше королевы Таиланда. Ничего не помешало настоящему королю жениться в своем возрасте и взять в жены женщину, в два раза младше его самого.

Однако, глядя на многих первых леди лидеров государств, за Украину мы просто скромно помолчим, и сравнивая их с той, кого король взял в жены, единственной аналогией, которая сразу всплывает из памяти, может быть нынешняя королева Великобритании Елизавета. Впрочем, каждый может сделать свои выводы по этим фотографиям.

Король, королева и их собачка

Из этого напрашивается вывод о том, что в Штатах избирают на пост президента человека с полной семьей: женой, ребенком/детьми и так далее. Это важно для избирателя, поскольку человек, не сумевший построить нормальную семью и не умеющий выстроить отношений с супругой (женщин в США еще не избирали в президенты) и детьми, просто не может править страной. В пост-совке – иначе. Чем ублюдочнее правитель, тем больше гарантий, что у него нет первой леди, кроме дежурных спортсменок или куда более экзотических вариантов.

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