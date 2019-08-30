Все лето пресса, а особенно – российская, иронизировала над тем, что SpaceX "на коленке" строит какие-то бутафорские летательные аппараты, которые не то, что не взлетят, но развалятся еще в процессе строительства. Но вот оказалось, что аппарат, собранный под открытым небом, без всех этих понтов с бахилами и комбинезонами, спокойно поднялся на заявленную высоту 150 метров, сманеврировал и приземлился на площадке в нескольких десятках метров в стороне. Сел четко в центр площадки плавно и мягко, и что главное – совсем без мультиков.

Что характерно, судя по тем килотоннам "лиги юмора", которую в РФ, да и не только там, вылили как на новое творение SpaceX, так и на ее гендиректора Маска, можно было ожидать хоть какой-то реакции на успешное испытание этого модуля совершенно новой ракеты, хотя бы в стиле доктора из старого совкового фильма:

"Да, это – от души. Замечательно. Достойно восхищения. Ложки у меня пациенты много раз глотали, не скрою, но вот чтобы так, на десерт и острый предмет… Замечательно, за это вам наша искренняя и сердечная благодарность".

Хотя, вместо ложек можно было рассказать о ракете "Буревестник" с нескончаемым ресурсом или робота Васю или Федю, с нескончаемым юмором. Ну хоть что-то бы рохнули, как говорят в академических кругах. Но нет, никаких комментариев, будто и не было ничего, и не знали они никогда ни о Маске, ни о SpaceX.

Тем не менее, у Маска таки взяли интервью и уже в таком плане, что с полетом SpaceX Starship и Super Heavy уже все понятно. До этого Маск высказывал различные фантастические идеи, за которые на него смотрели как на барона Мюнхгаузена, но в конце концов, эти идеи воплощенные в металле, поехали, полетели, стали вырабатывать электричество и так далее.

И если раньше Маск сам искал площадку для того, чтобы как можно шире донести до публики свои идеи и планы, то теперь его ищут и ждут от него картины будущего, и Маск дает жару дальше.

По его словам, после успешного запуска программы Starship, уже планируется создание еще более мощной космической системы, которая уже точно сможет поднимать на орбиту огромные грузы и возможно – целые блоки межпланетных крейсеров, невиданных габаритов. МКС долго и нудно собирали из микроскопических модулей, и вот эта непонятного вида конструкция считается венцом технологий человечества. А все потому, что единоразовый подъем полезной нагрузки ограничен парой десятков тонн, да еще и по фантастической цене за каждый килограмм груза.

Понятно, что этого никак не достаточно для того, чтобы построить нечто действительно большое хоть в космосе, хоть на поверхности Луны или Марса. По этой причине Маск планирует создать еще большую ракету, технологии для которой отрабатываются прямо сейчас.

Предварительно этот проект назван "Starship 2.0". В случае реализации этой программы, будет создана самая крупная ракета в мире, которая обойдет как по габаритам, так и по мощности первую ступень американской ракеты S-IC Сатурна Vс диаметром в 10 м или первую ступень совкой ракеты, которая должна была стать основой совковой лунной программы, Н-1. Ее диаметр составлял 17 метров у основания.

Перспективная ракета SpaceX будет иметь диаметр 18 метров и высоту 240 метров, при стартовом весе 40 000 тонн. Понятно, что она потребует новых двигателей, поскольку самый мощный двигатель SpaceX Raptor, используемый в только что испытанном корабле, не сможет обеспечить нужную тягу для взлета гиганта даже во внушительной связке. Их понадобится более ста штук для того, чтобы вывести такую ракету на орбиту. Даже двигатель Saturn V F-1, который гонял к Луне пилотируемые экспедиции – тоже не подходит, поскольку одновременно должно работать более 60 двигателей для того, чтобы отправить ракету на орбиту.

В общем, картина нарисованная Маском, снова оказалась где-то на переднем краю фантастики, там, где она граничит с сюрреализмом, но если бы эти слово принадлежали кому-то еще или не дай бог – Рогозину, с этого можно было бы и посмеяться, но это – не тот случай.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.