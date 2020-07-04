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Американцы адски пашут, но умеют наслаждаться жизнью

Борислав Береза
Борислав Береза
Світ
3,3 т.
Американцы адски пашут, но умеют наслаждаться жизнью

Сегодня, на другой стороне земного шара, будут праздновать День Независимости США, и я вновь вспомнил про мое первое знакомство с этим государством. И про первую лекцию о правах и обязанностях американца. И пусть США сегодня штормит от протестных движений, но я уверен, что они с этим справятся и выйдут ещё более сильными. А нам стоит поучиться.

30 апреля 2007 года в час дня мы, с Наталией Березой, впервые прилетели в США. Погодка была та ещё. В магазинах, как раз появилась в продаже новая коллекция купальников, а на улице температура варьировалась от +6 до + 12. И был ветер. Он пронизывал улицы "Большого яблока" и заставлял нас все время дрожать от холода. Я представлял себе +12 несколько иначе. Разместившись в отеле мы затем поехали встречаться с нашим старым другом. Саня к этому времени уже выучил язык, нашел работу в фирме по реставрации старинных ламп и искал другую работу. Более высокооплачиваемую и с лучшим соцпакетом. Но в тот момент у него было более важный вопрос - встреча с друзьями.

Следующие несколько дней Саша водил и возил нас по Нью-Йорку показывая порт и биржу, потрясающий Центральный парк и русскоговорящий Бруклин, Центральную библиотеку и Мейэсис, Таймс-Сквер и Рокфеллер-центр. И мы постоянно общались. Но в первый день это был не диалог, а скорее монолог. Саша рассказывал о нюансах работы и страхования в штатах, о том, у кого какие права и какие обязанности. Рассказывал он о том, как ему помогали, когда он только приехал и почему он, этнический украинец, принял решение жить в еврейском квартале. Кроме того, в течении дня мы общались с разными людьми - от лейтенанта полиции 8-го участка до совладельца клуба "Гудзон" на 58 вест стрит. День прошел очень ярко.

А вечером он с женой повели нас на мюзикл "Призрак в опер" на Бродвее. Несмотря на усилившийся холод в городе встреча получилась очень теплой и душевной. А какой ей быть если мы дружили уже многие годы. Уже после шоу, сидя в ресторане и поедая стейк, мы с Наташей эмоционально обсуждали увиденное. Не только архитектурные красоты города или бродвейское шоу, но людей. Их открытость и другой менталитет. А мой друг с женой слушали нас. И когда мы замолкли, то Саша произнес очень эмоциональную тираду, которая почти дословно врезалась мне в память:

- Слава, тут возможно все. Тут дети рождаются с мыслью, что они могут стать президентом страны или владельцем корпорации. Но для этого надо пахать и учиться. Надо много учиться. И потом много работать. И над собой в том числе. Слава, они построили свою страну для себя, но готовы принять любого, кто будет трудиться во благо Америки, соблюдать законы и делать страну более сильной. Они патриоты, Слава! И фанаты своей страны. Они поднимают флаг каждое утро не потому что это модно или к этому их обязывают, а потому что патриотизм и любовь к США - это часть общей культуры. Это часть их самих. Их стержень.

В большинстве своём они чтут закон, но четко следят за тем, чтобы никто не нарушил их права. От последнего бомжа на улице до ветерана войны во Вьетнаме, и от полицейского до бухгалтера в Огайо, каждый знает не только, что он должен государству, но и что государство должно ему. Слав, они проще, чем мы. Но это потому, что нас всю жизнь учили выживать, а они привыкли жить. И это их право, как жить. Они это право заслужили. Ты не представляешь, как красиво они отмечают День Святого Патрика или Пурим. Они умеют наслаждаться жизнью. Пашут, адски пашут, но и отдыхать умеют. Они заплатили кровью и потом за право стать нацией. И это право реализовали. Он американцы, Слава. Это страна возможностей. И мне тут нравится.

Все честно - ты соблюдаешь законы и платишь налоги, но понимаешь, что получишь. Есть минусы. Но их значительно меньше, чем положительных моментов. И главное, что мой сын уже тут свой. Теперь это его страна. И только от него и его усилий зависит чего он добьется. Он может стать кем угодно, но придется для этого много пахать. Или может забить на все и жить на пособие. Это будет его выбор, - потом Саня на секунду замолк, о чём-то задумался и закончил, - Нет, я ошибся. Не кем угодно. Президентом стать не сможет. Для этого надо тут родиться. Но стать вице-президентом ему же никто не мешает.

И мы выпили с ним за то, чтобы наши дети смогли реализовать свои возможности. А потом мы с женой и ещё одним моим другом, который тоже уехал на ПМЖ из Киева в Сиэтл, отправились на машине через все штаты из Нью-Йорка в Лос-Анжелес. И эта поездка, длиной в 21 день, подтвердила Сашины слова и принесла в нашу жизнь толику приключений. Но главное, что в этой поездке я действительно убедился в том, что США это не только страна возможностей и бескрайние территории, но и люди, которые остаются сутью Государства.

Я поздравляю США с Днём Независимости и желаю оставаться государством в котором власть помнит не только об обязанностях граждан, но и свято чтит права и свободы своих граждан. Я хочу пожелать американцам не потерять то, что создали многие поколения граждан США и пройдя все испытания стать сильнее. А нам хочу пожелать, чтобы для нас этот стандарт стал путеводной звездой в процессе построения сильного Государства!

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Джерело:Facebook Борислава Березы
СШАДень Незалежності
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