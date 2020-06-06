Головна Новини
6 червня • оновлено в 09:40
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Блоги - Новини світу

Сергій Лойко
Сергій Лойко
Всі статті автора

Америка теперь чествует Джокера

6.3т
Читати матеріал російською

ДЖОКЕР

Сегодня начинаются самые масштабные похороны в истории Америки, сравнимые по значимости и размаху с церемонией похорон покойного Президента Джона Ф.Кеннеди.

Траурные мероприятия продлятся неделю. Тело великомученника Джорджа Флойда в золотом гробу провезут по нескольким штатам.

Среди прижизненных подвигов новоявленного святого чудотворца особенно выделяется эпизод, когда малыш Флойд приставил беременной женщине к животу пистолет и приказал ей заткнуться и не пикать, если та хочет остаться живой, пока его дружки обчищали ее дом.

Америка теперь чествует Джокера

Выйдя через шесть лет из тюрьмы Флойд встал на путь исправления и добился того, что по трагической оплошности, во время ареста за сбыт фальшивой купюры в состоянии наркотического опьянения, его придушил дебил полицейский.

После этого последователи Флойда неделю грабили Америку и американцев. В ходе грабежей погибло одиннадцать человек. Среди них чернокожий полицейский, который пытался остановить грабителей.

Друзья, кто-нибудь знает его имя? Кто-нибуль знает, где его похоронили и когда? Кто-нибудь назвал его именем фонд или мемориал?

Америка больше не чествует героев. Америка сегодня чествует наркоманов и громил.

Политкорректная Америка встала на колени перед гуннами.

Америка чествует ДЖОКЕРА.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Сергій Лойко Сергій Лойко
Тема
Заворушення у США через вбивство Джорджа Флойда поліцейськими
Місце
США
Джерело
Джерело: Facebook Сергея Лойко
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
4
1
Смішно
8
Цікаво
38
Сумно
2
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 25 963.

    Вилікувалися: 11 372. Померли: 762.

  • У світі захворіли понад 6,7 млн осіб, загинули – 394 тисяч.

  • Київ і сім областей не потрапили під пом'якшення карантину з 5 червня.

  • Іран першим у світі повідомив про другу хвилю коронавірусу – число хворих досягло нового рекорду.

  • Вчені виявили, що люди з високим тиском частіше вмирають від COVID-19.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги