Тут в связи с запретом перелетов в Грузию всплыла инфа, что в прошлом году больше 2 млн ростуристов посетило Грузию, а в этом - больше 0,5 млн уже.

Антироссийские протесты в Грузии

Заметьте - ездят не в убитую и разворованную своими же Абхазию - часть Грузии по всем международным законам, не в отстроенный с иголочки заново Грозный или ту же Махачкалу на море, и даже не в превращенный в сплошную военную базу и убиваемый Крым, медом намазано в Грузии - красиво, вкусно, море, "народ приветливый".

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Но "приветливый народ" ничего не забыл, подонки.

"Приветливый народ" вышел и сорвал спецоперацию по "сближению Грузии и России".

Вы учтите, что подобные "сближения" ждут Украину. В ближайшее время. Так что события последних дней в Тбилиси - то, что, возможно, с нами будет уже после "дострокових виборів", торопыги.

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