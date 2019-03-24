Когда я говорю о некомпетентности Трампа, я имею в виду отнюдь не конкретные решения нынешней администрации в Вашингтоне.

Напротив, многим из них я открыто аплодирую, таким как: новая Стратегия безопасности с Москвой и Пекином в качестве главных угроз; выход из ядерной сделки с Ираном и последующие санкции против него; борьба с китайской политической экспансией, маскирующейся под коммерческую; увеличение военного бюджета с упором на стратегически значимые вооружения; расширение полномочий Киберкомандования, атаковавшего российскую "фабрику троллей"; разгром российских наемников в Сирии; поддержка демократического движения в Венесуэле; нанесение ударов по режиму Асада; произраильская политика; передача Украине летальных вооружений; заданная еще при Джеймсе Мэттисе тактика "неожиданных маневров"; давление на Европу с целью отказа от "Северного потока - 2". Эти и многие другие важнейшие политические действия были бы невозможны при Обаме, который проявил удивительную нерасторопность, а то и откровенную боязливость в решении указанных проблем.

И все же эти акции, некоторые из которых инициированы самим Трампом, не позволяют назвать его профессионалом, достойным занимаемой должности. Дело в том, что президент Соединенных Штатов, как и любой другой страны – это, в первую очередь, моральный авторитет, который объединяет нацию и дает ей надежду, артикулирует базовые западные ценности и практикует их в своей собственной жизни, проявляет уважение к оппонентам и сохраняет хладнокровие перед критикой, демонстрирует стабильность и непротиворечивость в своей политике, а, главное, является предсказуемым для собственных граждан и союзников.

Трамп начисто лишен этих качеств. Он разделяет и без того разделенную нацию, оскорбляя оппонентов базарной бранью и проявляя поразительное неуважение к той половине страны, которая не голосовала за него. На третий год своего президентского срока он публично проявляет ненависть к своему оппоненту по президентской гонке. Он позволил себе унизить директора ФБР – Джеймса Коми – в беседе с представителями путинской России, которая своей главной внешнеполитической целью ставит устранение США с геополитической карты мира. Он опозорил честь своих спецслужб, когда на встрече с Путиным уравнял ценность выводов американской разведки с ценностью высказываний того, кто позже назвал отравленных "Новичком" британцев "бомжами". Он патологически не переносит даже намек на критику и под улюлюкание своих сторонников регулярно смешивает своих противников с грязью, пользуясь низкосортной лексикой. Он формирует свою администрацию по принципу фаворитизма: лояльность для него бесконечно важнее профессионализма. Он запятнал себя сомнительными связями, банкротствами и подозрительными сделками. Он открыто позволил себе усомниться в необходимости защищать Черногорию от России, отказав ей, по сути дела, в гарантиях обороны в рамках НАТО.

Противоречивость его политики не позволяет партнерам рассчитывать на его поддержку: он может симпатизировать Путину и Ким Чен Ыну, одновременно вступая в яростную борьбу с Мадуро и аятоллами. Его нападки на Североатлантический союз вызывают оторопь в условиях мощнейших вызовов для альянса, обороноспособность которого зависит не столько от количества вооружений, сколько от доверия его членов друг к другу – доверия, которое Трамп полностью уничтожил за эти годы.

Риторика Трампа как политического деятеля и главы государства – это риторика презрения, брезгливости, враждебности и склочности. Мелочность, мстительность и полное отсутствие элементарной деловой этики – этого ли мы ждем от президента, чья обязанность заключается не столько в реализации конкретных программ, сколько в том, чтобы служить символом страны на исторической арене? Разве не очевидно, что лидер, опирающийся в своем диалоге с согражданами на риторику ненависти и насмешек, неизбежно приведет свой народ к дезориентации и последующему упадку, даже если неустанно заявляет об обратном – о том, как он сделает Америку "снова великой"? Ведь по мере того, как он все чаще повторяет этот слоган, Америка все стремительнее теряет свое политическое величие, несмотря на растущий военный бюджет и отдельные эффектные внешнеполитические ходы.

Трагичность ситуации, однако, не в том, что Трамп действительно таков: бесстыжесть, бесчувственность и хамство – нередкие качества среди людей, занятых в той бизнес-среде, из которой вышел нынешний президент США. Уникальность нынешнего периода развития Америки в том, что человек с такими характеристиками, во-первых, был избран президентом, во-вторых, сумел удержать поддержку среди своих сторонников за пределами второй половины президентского срока. Трампу ничего не стоит проявить терпение, достоинство и дружелюбие, и все же он настойчиво выпячивает худшие человеческие черты – озлобленность, импульсивность и эгоизм. Секрет прост: Трамп осознанно сделал хамство своим политическим кредо, поскольку был избран не вопреки, а благодаря культивированию такого стиля – стиля, который ярко и широко представлен среди сторонников Трампа. Многие из них голосуют за него именно в силу "родства психотипов", а не в силу одобрения его политических действий.

Новини Главный страх пациента Путина

Точно так же сторонники Путина и Жириновского в России голосуют не за их политические достижения, а за возможность идентификации с их наихудшими чертами. Неспроста и тот, и другой практикуют низкопробный сленг и вербальную агрессию: эти нехитрые приемы обеспечивают эмоциональное единство с невежественным большинством, в то время как к образованному меньшинству российские правители испытывают ровно такую же неприязнь, какую Трамп испытывает к людям вроде экс-главы Пентагона Джеймса Мэттиса и бывшего советника по нацбезопасности Рэймонда Макмастера.

Иными словами, ключевая проблема – отнюдь не фигуры Путина и Трампа. Речь идет о мутациях в массовом сознании россиян, американцев, итальянцев с их Сальвини, французов с их Ле Пен, венгров с их Орбаном, чехов с их Земаном, австрийцев с их Курцем. Всех их – электорат и его "кумиров" – объединяет полное пренебрежение к ценностям. Отсюда – всё это их удивительное единение в безразличии к жертвам российской агрессии и лоббирование снятия санкций с Москвы. Это именно то, что я имею в виду, когда говорю о вторичности такого фактора, как отсутствие лиц, привлеченных Робертом Мюллером к юридической ответственности за сговор с Россией. Масштабные девиации, наблюдающиеся в США и целом ряде других западных государств, куда важнее процедурных вопросов, решаемых ныне в Конгрессе и других институциях, разыскивающих российский след. Социальные сдвиги, наметившиеся в огромном количестве старых и молодых демократий, угрожают сделать воспроизводство Трампа, Путина и Земана неопределенно долгим. Долгим настолько, что пустующую нишу хранителя человеческой цивилизации постепенно займут – и уже занимают – дремучие державы Востока, признающие только силу, коварство и хитрость в качестве политических аргументов.

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