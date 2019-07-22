Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Блоги - Світ

Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор Newsader Всі статті автора

Людоед попытается сожрать своих заложников

5.9т Читати матеріал російською

Бардак в ближневосточном регионе создал Трамп, а изложить "детальные планы" по разрешению кризиса поклонники нынешнего американского президента почему-то просят меня.

Вот вам первый шаг: привести в состояние полной боеготовности авианосные группы у берегов Ирана и в ультимативной форме потребовать освободить британский танкер. Вот вам второй шаг: в случае отказа Ирана от дипломатического разрешения ситуации немедленно приступить к силовому освобождению судна и его экипажа. Конечно, экипажу (в составе которого есть и союзные Тегерану россияне) не позавидуешь: людоед попытается сожрать своих заложников при первой возможности – еще до подхода "спасателей". Как раз для того, чтобы избежать трагедии, западная коалиция должна убедить Иран в неизбежности военного возмездия. И начать это возмездие при необходимости.

Такая стратегия ультиматума была бы эффективна, если бы Тегеран четко осознавал реальность последствий невыполнения ультимативных угроз. Реальность того, что воля к проведению такой операции – есть. Вот только пока не просматривается никакой воли ни в Вашингтоне, ни тем более в Лондоне – потому Тегеран и почувствовал себя более чем вольготно. Особенно после того, как на уничтожение американского дрона Трамп ответил твиттер-сообщением, а не атакой на иранские средства ПВО.

Новини
Такого разворота событий от Трампа не ожидали

Дело здесь отнюдь не только в конфликте Ирана с американской администрацией. Захват британского танкера – это ответ Тегерана на задержание британцами танкера, который вез иранскую нефть в Сирию в нарушение европейских санкций против режима Асада. Таким образом, Лондон действует в рамках международного права, тогда как Тегеран ведет себя как обыкновенный морской разбойник. Но надо понимать и то, что британцы, захватывая танкер, руководствовались указаниями из Вашингтона. Вашингтон же в этом случае действовал не столько в рамках принуждения к соблюдению санкций ЕС, сколько в рамках личной войны Трампа и аятолл.

И здесь мы возвращаемся к тому, о чем я говорил ранее: стратегия по защите мореходства изначально должна была стать частью плана выхода США из ядерной сделки. Именно частью плана, а не последующей лихорадочной реакцией на действия Тегерана. В этом случае задержание танкера с иранской нефтью было бы подкреплено мощным военным фактором, который не позволил бы иранцам принять симметричные меры.

Новини
Синдром Обамы преследует Трампа

Речь здесь не только о флотилии: США и сейчас располагают в регионе всеми силами – от авиации до кораблей – для нанесения отрезвляющего удара по аятоллам. Речь здесь – о готовности эту флотилию применить в соответствии с заранее разработанной стратегией. Вот этой самой готовности в Белом доме как раз и нет. Нет там ни стратегии, ни министра обороны (эх, Мэттис, как ты там, дружище?), ни даже советника по национальной безопасности: как известно, в момент отмены атаки по Ирану Трамп послушал не Джона Болтона, а ведущего Fox News Такера Карлсона. Нет ничего. Абсолютная tabula rasa – и на госдолжностях, и в голове Трампа, и даже у него в твиттере. Полный паралич внешней политики. Иранцы не могли не воспользоваться этой ситуацией.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Конфлікт Ірану і Саудівської Аравії" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Тема
Конфлікт Ірану і Саудівської Аравії
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
6
Смішно
14
Цікаво
19
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Сухецький Андрій
Сухецький Андрій
Трамп тріпло, його корейський хом'як розвів. як останнього лоха і підтерся трампом і зараз крім тріпання нічого не буде.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Питон Каа
Питон Каа
Значит Великобритании разрешено захватывать иранские танкеры, только потому, что США не дозволяют посылать нефть в Сирию, а что же делать Ирану? Подчиняться США и быть "в рамках международного права" (это то, что дозволяют делать США) или попытаться отстоять свое право на независимость и выйти из "международного правового поля" (это то, что США делать не дозволяют)?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
2

Блоги / думки

ads pixel