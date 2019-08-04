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Олександр Демченко
Олександр Демченко
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Москва опять обвела американцев вокруг пальца

3.7т Читати матеріал російською

Поздравляю Белый дом. Москва в очередной раз обвела вас вокруг пальца. США значительно сокращают контингент в Афганистане - с 14 до 8 тысяч военнослужащих - в обмен на отказ талибов предоставлять убежище участникам международных террористических организаций. Кроме того, те обещают вступить в диалог с афганским правительством.

Что это означает на практике? То, что Москве необходимо легализовать террористическую организацию Талибан в глазах международной общественности. Зачем? Чтобы добиться посредством этого усиления своего влияния на этот регион. Сейчас власти РФ ведут активные переговоры с талибами, более того поставляют им вооружение из Таджикистана для противодействия официальным властям и американцам.

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Даже Зимбабве свободнее России

План прост: необходимо превратить Афганистан в кипящий котел. Для этого нужно, чтобы вначале Штаты легализовали талибов. Параллельно в Афган русские перенаправляют своих ручных игиловцев из Сирии. Далее - устроить конфликт между США и ИГИЛ. Талибы будут якобы с ними бороться. Потом в Афганистан явятся русские для длительного наведения порядка.

А пока можно спокойно финансировать талибов, отправляя тем нефть в Афганистан через границу с Узбекистаном в Хайратоне.

Русским остаётся дождаться лишь одного - полного или практически полноценного выведения американского военного контингента из Афгана.

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Автор
Олександр Демченко Олександр Демченко
Теми
Російська воєнна загроза війна
Особи
Дональд Трамп Володимир Путін
Місце
США
Теги
Росія Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Александра Демченко
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
Вашингтон сообщил о своей готовности приступить к сокращению воинских сил на территории Афганистана на 5-6 тыс. Это произойдет, если сторона талибов пойдет на переговоры о мирном решении сложившейся ситуации с властями. Также необходимым условием является разрыв всяческих отношений с группировкой «Аль-Каида»и прекращение огня. Замая Халилзада, представляющая интересы США в Афганистане, провела длительные переговоры с талибами, в ходе которых и было принято данное соглашение. Необходимо подчеркнуть, что нюансы, указанные в нем, должны вступить в силу до начала президентских выборов в стране, которые будут проведены уже в сентябре. Представитель «Талибана» заявил, что на сегодняшний день остается очень много нерешенных проблем. Источник в Пентагоне поделился информацией, что пока что никаких указаний по поводу вывода американских сил из территории Афганистана не поступало. Напомню, что американский контингент присутствует на территории Исламской Республики более 18 лет. С 2017 года его количество увеличилось с 9 тысяч до 14 тысяч.
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Коротченко Игорь
Коротченко Игорь
Сынок ты бредишь!
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