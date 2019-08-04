Поздравляю Белый дом. Москва в очередной раз обвела вас вокруг пальца. США значительно сокращают контингент в Афганистане - с 14 до 8 тысяч военнослужащих - в обмен на отказ талибов предоставлять убежище участникам международных террористических организаций. Кроме того, те обещают вступить в диалог с афганским правительством.
Что это означает на практике? То, что Москве необходимо легализовать террористическую организацию Талибан в глазах международной общественности. Зачем? Чтобы добиться посредством этого усиления своего влияния на этот регион. Сейчас власти РФ ведут активные переговоры с талибами, более того поставляют им вооружение из Таджикистана для противодействия официальным властям и американцам.
План прост: необходимо превратить Афганистан в кипящий котел. Для этого нужно, чтобы вначале Штаты легализовали талибов. Параллельно в Афган русские перенаправляют своих ручных игиловцев из Сирии. Далее - устроить конфликт между США и ИГИЛ. Талибы будут якобы с ними бороться. Потом в Афганистан явятся русские для длительного наведения порядка.
А пока можно спокойно финансировать талибов, отправляя тем нефть в Афганистан через границу с Узбекистаном в Хайратоне.
Русским остаётся дождаться лишь одного - полного или практически полноценного выведения американского военного контингента из Афгана.
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