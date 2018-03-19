Але живе в Британії: дочка Лужкова отримала громадянство Кіпру

Дочка колишнього мера Москви Юрія Лужкова і найбагатшої жінки Росії Олени Батуріної - 25-річна Олена Лужкова - отримала кіпрське громадянство.

Це випливає з даних британського реєстру юросіб.

Як пише Life.ru, Лужкова живе у Великобританії, закінчила Лондонський університет, отримала спеціальність політика східноєвропейських країн.

Сам екс-мер Москви не раз розповідав, що його дочка Олена працює в Лондоні "в одній зі структур, пов'язаних із готельним бізнесом".

За даними ЗМІ, Олена пробує також самостійно займатися бізнесом. У 2016 році вона зареєструвала компанію Whip Limited, яка займається "іншими видами діяльності з підтримки бізнесу, не включені в будь-які рубрики", а раніше у Олени була ще інша компанія - Claredron education (профіль її був не більше виразним).

У картках обох фірм зазначено, що у Олени кіпрське громадянство.

У розмові зі ЗМІ дівчина не стала заперечувати, що у неї є кіпрський паспорт. Підтверджувати і розповідати подробиці - теж.

"З приводу паспорта, боюся, не можу вам нічого відповісти, це особисте", - сказала вона.

Олена зазначила, що їздить до Росії під час відпустки, але більшу частину часу проводить у Великобританії, тому що там працює.

Відзначимо, що для того, щоб отримати кіпрський паспорт, іноземному громадянину необхідно вкласти мінімум €2 млн в нерухомість країни або €2,5 млн в кіпрські компанії або держоблігації.

При цьому відмовлятися від своєї рідної країни не потрібно - зате можна їздити по світу, легше отримуючи візи. Цю програму тому і називають "золота віза".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лужков, після невдалої спроби отримати посвідку на проживання в європейських країнах, отримав його від Великобританії.