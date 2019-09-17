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17 вересня • оновлено в 08:35
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Агенти Путіна штурмували ФБР: шпигунський скандал отримав гучне продовження

1.3т Читати матеріал російською

Шпигунський скандал між Росією і США отримав гучне продовження. Виявилося, що висилка 35 російських дипломатів у 2016 році була пов'язана зі спробами зламати систему ФБР.

Як пише Yahoo News з посиланням на колишніх співробітників американських спецслужб, ці люди брали участь у контррозвідувальній операції РФ.

Так, завдання російських шпигунів нібито полягало у створенні перешкод у викритті російських агентів в Америці і перешкоджанні в контактах з агентами ЦРУ і ФБР у Росії. При цьому вони успішно розшифрували деякі канали захищеного зв'язку американських спецслужб і відстежували з дач постпредставницства секретні пристрої.

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Шпигунський скандал між Росією і США

Шпигунський скандал між Росією і США

"Вести"

У Кремлі вже з'явилася реакція на ці матеріали. Зокрема, представник МЗС РФ Марія Захарова все списала на початок нового передвиборчого періоду у США.

"Ми зараз входимо у дуже цікавий період, який називається "до виборів президента США залишився рівно рік". І в цей період ми, на жаль, будемо бачити і чути багато фантастичних історій, раптових відкриттів, дивовижних передбачень або, навпаки, будь-то розкопок із минулого", – сказала вона.

У свою чергу, посольство Росії в США заявило, що публікація Yahoo News "є прямою загрозою для безпеки" дипломатів і членів їх сімей, і назвало відомості, наведені в матеріалі видання, "легендою".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що в 2017 році США таємно вивезли з Росії важливого агента, який був впроваджений в уряд країни. Рішення нібито було ухвалено зокрема через побоювання, що Трамп "неодноразово неправильно поводився із секретними розвідданими" і міг сприяти викриттю шпигуна.

  • У США повідомили, що шпигун мав доступ до Путіна.

  • Стало відомо, що Смоленков працював секретарем у посольстві Росії у Вашингтоні, в апараті уряду РФ і в адміністрації президента Росії.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Росія
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филипп филипыч
филипп филипыч
интересно данилка договорился с вовкой что тот его еще раз выбрал?))
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филипп филипыч
филипп филипыч
увидел громкое продолжение только в заголовке обоза))
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