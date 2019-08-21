"А як же Крим і Донбас?" Німеччина відсікла ідею Трампа про Росію в G8

Німеччина виступила проти повернення Росії до "Великої вісімки", ініційованого президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном.
Про це з посиланням на прессекретаря федерального уряду Штеффена Зайберта повідомляє Reuters.
Так, він нагадав, що Росію в 2014 році виключили з групи найбільш розвинених промислових країн із двох причин: через незаконну анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України.
"Обидві ситуації зберігаються. Тільки якщо це зміниться, можна буде домовитися про більш активну участь Росії", – наголосив він.
Німеччина виступила проти повернення Росії в G8
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.
Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.
Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".
У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram