Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

"А як же Крим і Донбас?" Німеччина відсікла ідею Трампа про Росію в G8

3.6т Читати матеріал російською

Німеччина виступила проти повернення Росії до "Великої вісімки", ініційованого президентами США і Франції Дональдом Трампом і Еммануелем Макроном.

Про це з посиланням на прессекретаря федерального уряду Штеффена Зайберта повідомляє Reuters.

Так, він нагадав, що Росію в 2014 році виключили з групи найбільш розвинених промислових країн із двох причин: через незаконну анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України.

Новини
"Обійняти агресора": дипломат пояснив нову тактику Заходу щодо Росії

"Обидві ситуації зберігаються. Тільки якщо це зміниться, можна буде домовитися про більш активну участь Росії", – наголосив він.

Німеччина виступила проти повернення Росії в G8

Німеччина виступила проти повернення Росії в G8

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії в формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Дональд Трамп Еммануель Макрон Володимир Путін
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
4
5
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Семёнов Александр
Семёнов Александр
А Как же Косово?!!. а как же Кипр? А как же фокленды, А как же аннексия ГДР
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Срусских Нагиб
Срусских Нагиб
Отсекли кастрированную рашку )))
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Rusnak Gulnara
Rusnak Gulnara
Дирк Нессениус, прибывший в Крым в составе делегации, заявил, что западные СМИ неправдиво отображают ситуацию на полуострове. Об этом сообщает РИА "Новости". «Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чем убеждаемся», — сказал он на встрече с членами крымского парламента. Делегация организации Druschba Global в составе 15 человек прибыла в Крым с ознакомительным визитом. Как заявил Нессениус, этот визит является «знаком симпатии и дружбы». По его словам, члены делегации делятся впечатлениями от поездки, и многие люди в Германии «уже спрашивают, как повторить наш путь»
Показати коментар повністю
Відповісти
4
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...