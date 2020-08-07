24-річна фельдшерка з Бейруту стала символом трагедії: в мережі розповіли її історію. Відео

24-річна Сахар Фарес, що опинилася 4 серпня в епіцентрі вибуху в Бейруті, стала символом усіх жертв катастрофи.

Як пише The New York Times, Фарес працювала фельдшером у пожежній бригаді, яка першою приїхала до палаючого складу із селітрою.

Вона зателефонувала нареченому, увімкнула відео і стала показувати розбурхане в порту полум'я.

Наречений пізніше розповів, що це було схоже на феєрверк, мерехтливий червоним і сріблястим у густому диму. За словами Фарес, звуки були дивними, несхожими ні на що, з чим вона і її команда коли-небудь стикалися.

Вогонь усе посилювався, і наречений став просити дівчину знайти укриття. Цієї миті пролунав вибух.

В останню путь Сахар проводжали в білій труні і під звуки весільного оркестру. Наречений сидів на плечах родича і плакав.

Сахар Фарес стала символом усіх жертв катастрофи в Бейруті nytimes.com

Загиблу в Бейруті фельдшерку ховали в білій труні nytimes.com

Нагадаємо, що вибух у Бейруті випадково потрапив на зворушливе відео з весілля.

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