24-річна фельдшерка з Бейруту стала символом трагедії: в мережі розповіли її історію. Відео

Сахар Фарес загинула в епіцентрі вибуху.
24-річна Сахар Фарес, що опинилася 4 серпня в епіцентрі вибуху в Бейруті, стала символом усіх жертв катастрофи.
Як пише The New York Times, Фарес працювала фельдшером у пожежній бригаді, яка першою приїхала до палаючого складу із селітрою.
Вона зателефонувала нареченому, увімкнула відео і стала показувати розбурхане в порту полум'я.
Наречений пізніше розповів, що це було схоже на феєрверк, мерехтливий червоним і сріблястим у густому диму. За словами Фарес, звуки були дивними, несхожими ні на що, з чим вона і її команда коли-небудь стикалися.
Вогонь усе посилювався, і наречений став просити дівчину знайти укриття. Цієї миті пролунав вибух.
В останню путь Сахар проводжали в білій труні і під звуки весільного оркестру. Наречений сидів на плечах родича і плакав.
Сахар Фарес стала символом усіх жертв катастрофи в Бейруті nytimes.com
Загиблу в Бейруті фельдшерку ховали в білій труні nytimes.com
Нагадаємо, що вибух у Бейруті випадково потрапив на зворушливе відео з весілля.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
увечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті прогриміли потужні вибухи в районі міського порту.
Кількість загиблих становить щонайменше 135, понад 3,7 тис. людей постраждали.
У лікарнях Бейруту не вистачало місця для поранених. Понад 30 команд Червоного Хреста залучили до роботи на місці НП.
Згідно з попередніми висновками силових структур Лівану, під час зварювальних робіт у порту вибухнули 2700 тонн селітри.
Руйнування міста показали з висоти пташиного польоту.