|Світ
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

/Блоги - Світ

Віталій Портніков
Віталій Портніков
Журналіст, публіцистВсі статті автора

В России признали аннексию Крыма

35.3тЧитати матеріал російською

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин обвинил Украину в... аннексии Крыма и заявил о готовности добиваться компенсации через "парламентские европейские структуры"

Это заявление главы российского "бешеного принтера" - именно так презрительно называют свой "парламент"сами россияне - приурочено к годовщине захвата полуострова российскими войсками, проведению там поддельного референдума и аннексии полуострова Россией, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Володин, наверное, думает, что сочинил очень остроумное заявление, переложил ответственность с больной головы на здоровую, заставил обсуждать совсем другой аспект проблемы. Понятно, что это его заявление никакой критики не выдерживает - особенно после того, как большинство крымчан на настоящем референдуме 1991 года поддержало украинскую независимость, а Россия в нескольких международных договорах признала территориальную целостность нашей страны. С Крымом и Севастополем.

Новини
Новости Крымнаша. Ложь — национальное достояние России!

Но на самом деле полемизировать с Володиным не нужно. Нужно радоваться этой клоунаде. Потому что сам факт выдвижения против Украины "зеркальных" обвинений по отношению к тем, которые выдвигаются против России - свидетельство того, что Володин прекрасно понимает, что совершила его страна. Ведь он просто переписал список претензий, но изменил название жертвы и агрессора. И только.

В России признали аннексию Крыма

А это означает, что Володин прекрасно понимает, что произошло на самом деле. И говоря о аннексии как таковой, помогает российскому общественному сознанию понять, что это такое.

Может так случиться, что после краха режима Путина Володину придётся руководить принятием Госдумой документов, которые ликвидируют последствия аннексии Крыма Россией. Остаётся только радоваться, что спикер нижней палаты российского парламента уже начал готовиться к этому неизбежному процессу.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Віталій ПортніковВіталій Портніков
Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:espreso.tv
Поділитися у Facebook
46
Коментарі
9
48
Смішно
260
Цікаво
5
Сумно
11
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
dichting olga
dichting olga
Когда читаю "заявления" разных думаков, во мне просыпаются садистские инстинкты.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0
вованов вован
вованов вован
Doc I, про долги интересно, знаток. Так вот, долги многих крупнейших мировых сырьевых компаний уже превысила их рыночную стоимость. Бюджет РФ как раз профицитный, а уж про её госдолг по сравнению с другими, вообще помолчим, как и про ЗВР России. Пенсии, которые превышают даже средние ЗП в Шароварии, в РФ выплачивают без задержек, в отличии от Украины. Трепло малолетнее.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Doc I
Doc I
dichting olga, Надо к этому по-другому относится и понимать почему они это договорят (и не только русские политки), а и русское быдо - коих на этом сайте становится все больше. У них начинает срывать крышу и они теряеют всякую связь с реальностью (до них стало доходить в какую ситуацию они вляпались и они начинают подозревать куда катится Рашка), а то что компенсиацию хотят - так это вторая проблема Рашки - она нищая и денег не хватает, в Рашке проблемы начались еще в жирные годы (бюджет стал дефицитным еще в богатом 2012 году),сейчас они кроят крохи - но уже нечего делить, уже сократили расходы на бюджетников,на пенсионеров - а денег нет, у них даже сырьевые компании в огромных долгах сидят - и вечно это продолжаться не может - и верхушка Рашки это уже хорошо понимает
Показать комментарий полностью
Ответить
7
1
Ball Yuriy
Ball Yuriy
... путіноїди почали "обезьянничать". Може їм банани вислати?
Показать комментарий полностью
Ответить
10
0
Groza Did
Groza Did
Прикалываются москали. Можно для прикола вчинить им иск за окупацию всей Украины в течении более 300 лет.
Показать комментарий полностью
Ответить
12
0

Блоги / думки