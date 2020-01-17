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17 січня • оновлено в 08:33
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11 постраждалих! З'явилися подробиці ракетного удару по військових США в Іраку

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Під час ракетних ударів Ірану по військовій базі США в Іраку 8 січня 11 американських військовослужбовців отримали контузії.

Про це повідомив ресурс Defence One з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США.

Стверджується, що в результаті атаки не загинув жоден боєць. А постраждалих з черепно-мозковими травмами днями доставили в лікарні Німеччини і Кувейту.

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"Ці військовослужбовці повернуться в Ірак, коли їх вважатимуть придатними до несення служби", – заявив представник Центрального командування, капітан Білл Ербан.

Військові США, ілюстрація

Військові США, ілюстрація

trust.ua

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Конфлікт США та Ірана Війна в Іраку
Місце
Ірак
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Ш. Олег
Ш. Олег
Во время ракетного удара ВВС США по иракскому аэропорту 3 января кроме иранского генерала Сулеймани погибли ещё от 7 до 10 человек. В давке на церемонии прощания с ними в Тегеране 7 января лишились жизни ещё 56 человек и 213 получили повреждения. А на следующий день, 8 января, ПВО Ирана сбила украинский гражданский самолёт, приняв его за военный американский, в результате чего количество жертв увеличилось ещё на 176 человек. Итог: 11 пострадавших со стороны США; более 200 погибших и примерно столько же раненых среди мирного населения Ирана, Канады, Украины и ряда других стран. Вопрос: оно того стоило?
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скоро Перемога
скоро Перемога
Кастрюлеголовые, а где было ПВО ваших хозяев? Вы так любите письки дёргать на их вооружение, а персы базы расхреначили, несмотря на то, что их предупредили об ударе. :)
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Питон Каа
Питон Каа
В этом деле главное не безвозвратные потери, а моральный ущерб, понесенный военнослужащими армии США, то - что Иран может и будет в дальнейшем наносить по ним ракетные удары...
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