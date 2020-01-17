11 постраждалих! З'явилися подробиці ракетного удару по військових США в Іраку

Під час ракетних ударів Ірану по військовій базі США в Іраку 8 січня 11 американських військовослужбовців отримали контузії.

Про це повідомив ресурс Defence One з посиланням на джерела в Міністерстві оборони США.

Стверджується, що в результаті атаки не загинув жоден боєць. А постраждалих з черепно-мозковими травмами днями доставили в лікарні Німеччини і Кувейту.

"Ці військовослужбовці повернуться в Ірак, коли їх вважатимуть придатними до несення служби", – заявив представник Центрального командування, капітан Білл Ербан.

Військові США, ілюстрація trust.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Іран випустив по військових базах США десятки балістичних ракет 8 січня. Однак це був не перший напад на американські об'єкти в Іраку.

При цьому через кілька годин в Ірані був збитий український літак, в результаті чого розгорівся міжнародний скандал – загинули 176 осіб.

Вже 10 січня США ввели нові жорсткі санкції проти Ірану. Не тільки проти компаній, але і перших осіб держави.

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