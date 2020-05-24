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25 травня • оновлено в 03:16
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10 рідкісних птахів дивовижної краси: фотодобірка

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Вчені-орнітологи нараховують близько 10 тисяч різних видів птахів. Усі вони мають свої відмінності в зовнішності і бувають різноманітних розмірів, форм та кольорів.

Причому деякі з пернатих вражають своєю красою. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував фотодобірку з десяти знімків незвичайних птахів дивовижної краси.

1. Птах-секретар

Цей хижий птах, що харчується зміями, ящірками та дрібними звірками, мешкає в Африці.

Птах-секретар

Птах-секретар

Pinterest

2. Вінценосний голуб

Ендемік Нової Гвінеї, населяє її північну частину і прилеглі острови Біак і Япен.

Вінценосний голуб

Вінценосний голуб

Pixabay

3. Довгохвоста синиця

Ця мила пташка поширена в країнах Європи та Азії.

Довгохвоста синиця

Довгохвоста синиця

Pinterest

4. Блакитник середній

Співочий птах родини дроздових. Живе влітку на луках Альп і в гірських ландшафтах на висоті понад 1,5 км на заході Північної Америки, мігруючи взимку на низовину або до Мексики.

Блакитник середній

Блакитник середній

diply.com

5. Блакитний птах

Поширена від північно-західних Гімалаїв на схід до Бутану, а також в центральному Китаї; взимку відлітає на південь до північної М'янму.

Блакитний птах

Блакитний птах

Pinterest

6. Усатая синиця

Це кумедна пташка поширена в основному на узбережжі Північного і Балтійського моря, а також на нойзідлер в Австрії.

вусата синиця

вусата синиця

Pinterest

вусата синиця

вусата синиця

Pinterest

7. Гарпія велика

Ця велика хижий птах із сімейства яструбиних мешкає на рівнині в тропічних лісах Центральної і Південної Америки, від Мексики до Бразилії.

Гарпія велика

Гарпія велика

ariananadia.livejournal.com

8. Астрильд тигровий

Мешкає у відкритих полях і луках тропічної Азії.

Астрильд тигровий

Астрильд тигровий

Pinterest

9. Рубіновий водомороз

Поширений в Південній і Південно-Східній Азії (Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Індія, включаючи Андаманські і Нікобарські острови, Індонезію, Лаос, Малайзію, М'янму, Шрі-Ланку, Таїланд і В'єтнам). У Сінгапурі вважається вимерлим.

Рубіновий водомороз

Рубіновий водомороз

Pinterest

10. Кецаль

Населяє холодні гірські ліси від Південної Мексики до Панами.

Кецаль

Кецаль

Pinterest

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Автор
Аліна Мельник
Тема
Новини світу
Теги
фотографии тварини
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