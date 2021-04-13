Европейская служба статистики раскрыла данные об иммиграции

Служба статистики Европейского Союза — Евростат опубликовала данные за 2019 год. Так как эпидемия COVID-19 ограничила перемещения по миру, в том числе и иммиграционные потоки, статистика за позапрошлый год позволяет лучше проанализировать общие тенденции миграции в Европу из России и Украины.

Поток мигрантов из стран бывшего СССР в 2019-м году продолжал расширяться. Из Российской Федерации отправилось за рубеж 10,49 млн. жителей. Украину, имеющую население более чем в 3,5 раза меньшее, чем российское, покинуло 5,9 млн. граждан.

Те мигранты, которые выехали в ЕС, распределились по странам Европы неравномерно. Польша приняла около 600 тыс. украинцев, Чехия — 51 тыс., Венгрия — 27 тыс., Словакия — 17 тыс., Литва — 10 тыс. Это первая пятерка стран ЕС, принявших украинцев.

Европейские иммигранты из России распределились по ЕС несколько иначе. 12 тыс. россиян перебрались к чехам, 9 тыс. — к полякам, 3,5 тыс. к финнам, 3 тыс. обосновалось на Кипре, 2 тыс. в Болгарии.

Анализируя и сопоставляя эти списки, можно сделать вывод, что большая часть украинцев отправляется в ЕС для работы, тогда как россияне могут позволить себе выбирать более богатые государства и не только для работы, но и просто для жизни.

Однако, в обоих списках лидирующие позиции занимает Чехия и Польша. Именно эти два государства ЕС наиболее активно принимают выходцев из Украины и России. Именно в них едут, в первую очередь, для работы. Экономика этих государств демонстрирует динамику роста выше чем в среднем по ЕС. В странах создаются новые рабочие места и потребность в работниках действительно возрастает. Одновременно сами чехи и поляки активно выезжают на заработки в более богатые государства Европейского союза.

Есть и еще одна причина, по которой в этих странах созданы более благоприятные условия для иммиграции из славянских республик бывшего СССР. И Чехия и Польша, хотя и католические, но славянские государства. Менталитет чехов и поляков близок к российскому и украинскому. Мигранты из СНГ легче адаптируются в этих обществах. Кроме того, правительства Польши и Чехии не горят желанием принимать и брать на содержание, активно навязываемых официальным Брюсселем, беженцев из Африки и Сирии. Массовую миграцию из Украины и России правительства этих стран активно используют в торгах с ЕС по снижению квоты на обязательный прием беженцев. Самим же иммигрантам из России и Украины создаются благоприятные условия для въезда и легализации.

Можно сделать вывод о том, что в ближайшие годы большая часть российских и украинских иммигрантов в ЕС будет и далее направляться именно в Польшу и Чехию. Подтвердить этот вывод могут данные компании, оказывающей помощь в иммиграции. Сведения 2019 года у нее совпадают с данными Евростата. Однако на ее сайте есть и свежие данные за 2020 год, которые в Европейской службе статистики пока не доступны.