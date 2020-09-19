СБУ в Одессе предупредила контрабанду в Украину сигарет на более 20 млн гривен

В Одессе Служба безопасности Украины пресекла попытку нелегальной переправки в нашу страну через Черноморский морской порт крупной партии контрабандных сигарет. Об этом сообщается на Фейсбук-странице Управления СБУ в Одесской области.

Оперативники спецслужбы установили, что грузовой автомобиль с партией контрабандной продукции прибыл паромом из одной из стран Черноморского бассейна по адресу местного предприятия-импортера.

При осмотре груза правоохранители обнаружили почти 600 000 пачек сигарет иностранного производства без марок акцизного сбора и любой информации относительно их производителя. Согласно таможенной декларации и товаросопроводительным документам контейнер должен быть загружен импортным чаем, за которым и была спрятана контрабанда.

По предварительным оценкам, стоимость изъятой контрабанды составляет более 20 млн гривен.

Также вчера сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников, устроивших стрельбу в центре Одессы.

Оперативники спецподразделения "К" УСБУ в Одесской области мгновенно среагировали на инцидент, который произошел в одном из ресторанов, расположенных в центре Одессы. Выходцы из кавказского региона устроили стрельбу из огнестрельного оружия. Двое из них получили ранения. Пули попали даже в окна противоположного дома.

По оперативной информации участники стрельбы входят в одну из организованных преступных группировок региона.

Напомним, что 9 сентября СБУ в Одессе предупредила контрабанду более 100 килограммов кокаина из Южной Америки. Стоимость изъятых наркотиков составляет примерно 17млн долларов США по теневым расценкам.

Нелегальный груз прибыл в Морской торговый порт "Южный" в контейнере с бананами. Во время углубленного таможенного досмотра груза правоохранители обнаружили внутри контейнера 2 сумки сболее чем 100 килограммов кокаина, расфасованного в брикеты.

Сейчас продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в наркобизнесе. Проверяется возможная причастность сотрудников контролирующих органов к контрабанде кокаина.