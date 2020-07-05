Долгие годы ветеранов унижали и не слышали, нужно решать проблемы, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одесскую область встретился с местными ветеранами и пообещал помочь им в решении проблем.

Как сообщило официальное интернет-представительство главы государства, он подчеркнул важность возвращения людей и территорий.

"Мы сегодня приветствовали моряков (с Днем ВМС. – Ред.), но я поздравляю и наших атошников, "афганцев", всех ветеранов, которые в любое время защищали нашу страну, защищают и будут защищать", – подчеркнул президент.

Ветераны назвали одной из проблем установления в Одессе мемориалов в честь погибших героев. В ответ Зеленский призвал местные власти Одессы приобщиться к решению этого вопроса.

Зеленский в Одессе встретился с ветеранами. Фото: пресс-служба президента Украины

Также председатель Одесского областного союза ветеранов инвалидов Афганистана Афанасий Радукан поднял вопрос льгот на ЖКУ для участников боевых действий, доступа к лечению и реабилитации.

"Вы выполняли свой долг, защищали государство. Вы сейчас просите. Я чувствую себя униженным. Долгие годы унижали ветеранов. Во многих вопросах вас не услышали, поэтому надо общаться. Надо говорить в лицо. Важно услышать и решать проблемы. Нужен результат", – отметил Зеленский.

Кроме того, ветераны Одесчины подняли вопрос создания в области центра психологической реабилитации для бывших бойцов, а также справедливого обеспечения семей павших героев.

"Наши сыновья шли в 2014 году на войну добровольцами, которые заключили контракты. Но заработная плата военных на тот момент составляла две тысячи гривен. Я воспитываю внука, сына погибшего. Пенсия – 3200 гривен, прожить на это невозможно. Нам начисляется минимальная пенсия. Сейчас совсем другая зарплата у военнослужащих, поэтому сейчас родители и дети получают другую (выше. – Ред.) пенсию. Это несправедливо", – сказала председатель общественной организации "Сердца матерей Одесской области" Светлана Кириллова.

Зеленский в Одессе встретился с ветеранами. Фото: пресс-служба президента Украины

Президент отметил необходимость исправления такой вопиющей несправедливости и призвал к решению проблем ветеранов Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины.

Также Зеленский поставил задачу депутатам, избранным от Одессы, и председателю ОГА заняться указанными вопросами и продемонстрировать результаты их решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в День ВМС в Одессе выразил уверенность в том, что все временно оккупированные территории государства непременно будут освобождены от захватчиков.