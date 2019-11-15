Звезды-дислексики: названы знаменитости, которые имеют трудности с письмом

Много талантливых и успешных людей страдали и продолжают страдать дислексией. Некоторым звездам путем упорных занятий удавалось улучшить ситуацию. А кто-то, наоборот, использовал болезнь в свою пользу.

Например, у актрисы Дженнифер Энистон обнаружили дислексию, когда она была на приеме у окулиста. Ей дали очки с красной и синей линзами и попросили прочитать, после чего поставили десять вопросов по тексту, но она ответила только на три, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на Clutch.

"Для певицы Шер самым большим страхом были цифры 6 и 9. Она считала, что они абсолютно одинаковы. Она представляла цифры в виде сперматозоидов: один движется вверх, другой – вниз", – говорится в сообщении.

Актриса Вупи Голдберг в детстве считалась очень медленным ребенком. Когда она пошла на свои первые курсы актерского мастерства, вот тогда и заметили у нее дислексию.

Вупи Голдберг i24.com.ua

Актрисе Кире Найтли также пришлось страдать дислексией. В 6-летнем возрасте Кира читала слова с замедлением, у нее нарушалось понимание смысла прочитанного. Но актрисе удалось научиться жить с этим недугом. В этом ей помог сценарий к фильму по книге "Разум и чувства", за который актриса получила Оскар.

Следует отметить, что дислексия – это нарушение овладения чтения и письма. К симптомам относятся: непонимание того, что только что было прочитано, трудности с восприятием информации, синдром дефицита внимания, задержка чтения и письма.

названы знаменитости, которые имеют трудности с письмом ТСН

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