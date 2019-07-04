"Золотые дипломы": названо топ-5 самых дорогих вузов Украины

В рамках вступительной кампании-2019 украинские абитуриенты уже могут подавать документы в высшие учебные заведения. Самой дорогой специальностью считается "Здравоохранение" в КНУ имени Тараса Шевченко, за которую придется заплатить 71 500 гривен.

Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1", который составил собственный топ-5 дорогих вузов в Украине.

Так, на первом месте – факультет здравоохранения Киевского национального университета Тараса Шевченко. За год обучения медицины на английском языке придется заплатить 71500 грн.

Второе место занимает Киево-Могилянская академия. Обучение по специальности "Право" или "Международные отношения" стоит 50 000 грн. Почти столько же обойдется факультет международных отношений в Киевском международном университете – 46400 грн.

Следующей дорогой специальности считается "Режиссура театра кукол". За год обучения в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко Карого придется заплатить 37 852 грн.

На пятом месте – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт им. Игоря Сикорского", где специальность информационных систем и технологий стоит 32 000 гривен.

топ-5 дорогих вузов Украины Скриншот видео

"Цены на обучение заведения формируют самостоятельно, а полученные деньги покрывают потребности вуза. В первую очередь заработная плата преподавателей, сотрудников учреждения высшего образования, а также получение материально-технической базы учебного заведения", – рассказал генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Олег Шаров .

По словам эксперта по трудоустройству Юлии Дрожжины, через 5 лет рынок труда существенно не изменится. Спросом со стороны работодателей будут пользоваться IT-специалисты, специалисты по продажам, маркетологи, производственные, рабочие специальности, управленцы персоналом, специалисты по обучению персонала. Эти профессии есть и наиболее оплачиваемыми.

Дрожжина считает, что будущую профессию надо выбирать по зову сердца, а не расчетом. Ведь учиться и совершенствоваться в выбранной сфере придется всю жизнь.

Дорогие высшие учебные заведения Украины твой город

Как сообщал OBOZREVATEL, в высших учебных заведениях Украины популярными профессиями, если сравнивать с прошлым годом, остаются гуманитарные. Меньше абитуриенты интересуются физикой и химией.

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