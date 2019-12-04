Главная Новости
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости Моя Школа

Зимние каникулы в школах Украины: опубликован график

178
Читать материал на украинском

Уже 23 декабря для украинских школьников могут начаться зимние каникулы, которые продлятся до 8 января.

Следует отметить, что каждая школа будет самостоятельно определять, когда будут отдыхать ученики. Однако общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "2016rik".

Новости
В Харькове учителей заставили работать курьерами во время каникул

"Предпоследним понедельником декабря 2019 года будет 23 число – в этот день должны начаться зимние каникулы. На обучение дети выйдут после новогодних и рождественских праздников – 8 января, которое придется на среду", – говорится в сообщении.

Но не исключено, что даты 16-дневного перерыва в обучении будут пересмотрены, а отдых сократят. Дополнительным выходным днем для школьников будет 25 декабря (среда) – католическое Рождество, которое скорее всего придется на зимние каникулы.

Зимние каникулы в школах Украины: опубликовано график

Зимние каникулы в школах Украины: опубликовано график

полоса

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые назвали неожиданную ущерб от летних каникул.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Место
Украина
Теги
школа каникулы дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы