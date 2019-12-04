Зимние каникулы в школах Украины: опубликован график

Уже 23 декабря для украинских школьников могут начаться зимние каникулы, которые продлятся до 8 января.

Следует отметить, что каждая школа будет самостоятельно определять, когда будут отдыхать ученики. Однако общая продолжительность каникул в течение года не должна превышать 30 дней, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на "2016rik".

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"Предпоследним понедельником декабря 2019 года будет 23 число – в этот день должны начаться зимние каникулы. На обучение дети выйдут после новогодних и рождественских праздников – 8 января, которое придется на среду", – говорится в сообщении.

Но не исключено, что даты 16-дневного перерыва в обучении будут пересмотрены, а отдых сократят. Дополнительным выходным днем для школьников будет 25 декабря (среда) – католическое Рождество, которое скорее всего придется на зимние каникулы.

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