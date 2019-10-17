Жену Зеленского призвали ввести в школах предмет "диетология": разгорелся спор

Первую леди Украины Елену Зеленскую, которая, кроме прочего, занялась вопросом школьного питания, призвали ввести в школах предмет "диетология".

Такой призыв, в частности, содержится в топ-комментариях к посту в Instagram Зеленской о школьном питании, сообщает Моя школа OBOZREVATEL.

"Введите в школах предмет "диетология", хотя бы ознакомительно, чтобы дети понимали, что они едят", - написала Ольга Артамонова и собрала более двухсот лайков.

По ее комментарием развернулась дискуссия.

Одни люди отметили, что предмет надо называть не "диетология", а "здоровое питание". Другие – что подобное уже и так преподают в школе.

Третьи подчеркнули, что в школе действительно не хватает полезных предметов: еще бы "половое воспитание", "устройство быта", "взаимоотношения с родными", "семейный бюджет".

Приводим комментарии:

"Ну, скорее, здоровое питание, и о влиянии некоторых продуктов на организм в долгосрочной перспективе"

"По идее этим вопросом занимаются на "Основах здоровья".

"Да, они проходят это по предмету "Основы здоровья" еще в начальной школе".

"Это антинаучная ху*ня. Хватит тащить в школы кого попало без образования и опыта".

"Лучше учителям, директорам школ об этом пусть расскажут. А то, бывает, дети проносят нормальную и полезную еду/очень сытную, а взрослые смотрят, как на идиота. В буфетах вообще выбор во многих школах оставляет желать лучшего, так что теперь быть злым и голодным? Да и, пусть будет право за родителями отказываться от оплаты обедов в школе (замены собственными только для своего ребёнка). Ну не ест половину продуктов ребёнок - ничего страшного, а не пытаются заставить".

"Шикарная идея!!!! Я была бы рада, чтобы появились ещё некоторые предметы типа "устройство быта", "взаимоотношения с родными" и тд, которые реально пригодятся каждому человеку, достигшем совершеннолетия. А то учимся всему, набивая шишки на своём опыте".

"Половое воспитание, семейный бюджет".

"Предмет должен быть "Сбалансированное питание", потому что "Диетология" - это ограничение. А предмет должен учить правильным привычками питания".

"Вот с половым воспитанием сложно. Это палка о двух концах. С одной стороны, лучше пускай узнают в рамках обучающего курса. С другой, многие дети и так сейчас пытаются попробовать все взрослое. Как бы такой курс не подтолкнул их к программе "беременна в 16".

"Тогда уже нутрициология".

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