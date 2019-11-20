Жена Зеленского узнала жуткие вещи о школьном питании

Первая леди Украины Елена Зеленская узнала от детей о серьезных проблемах с питанием в школьных столовых.

Эти проблемы она перечислила в посте на своей страничке Instagram, сообщает Моя школа OBOZREVATEL.

"Недоваренная / переваренная пища, часто даже чуть теплая, а реально холодная. Немотивированные наценки в школьных буфетах, не всегда по карману ученикам. Во многих школах вообще нет столовых. Буфеты с чипсами, сухариками и другим джанк-фудом просто в помещении учебного заведения или киоски с таким же ассортиментом рядом. Нет свободного доступа к обычной питьевой воды во время обучения. Элементарная антисанитария", - написала Зеленская.

instagram.com/olenazelenska_official

Ранее Елена Зеленская рассказывала о своих планах на реформу питания в украинских школах и пообещала, что в следующем году Министерство здравоохранения представит свою новую программу школьного питания.

Как сообщал OBOZREVATEL, школа на Львовщине попала в скандал из-за названия.

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