Зеленский подписал закон о среднем образовании: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который поможет осуществить реформу образования.

Принятием закона "О полном общем среднем образовании" Украина выполнила последнюю рекомендацию Венецианской комиссии касательно получения образования национальными меньшинствами, сообщается на сайте Офиса президента.

"В частности, закон предусматривает право свободного выбора языка учебного процесса частными учреждениями образования. Кроме того, новый закон детализирует положения закона "Об образовании" от 5 сентября 2017 года с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и вводит три языковые модели получения образования в учреждениях среднего образования", – сказано в сообщении.

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, проживающих в своей родной языковой среде, у которых нет государства, защищающего этот язык. Прежде всего, это касается крымских татар.

Вторая модель рекомендована для школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых принадлежат к языкам ЕС.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Укарины и касается нацменьшинств, язык которых относится к украинской языковой семье.

"С принятием закона "О полном общем среднем образовании" Украина подтвердила преданность своим международным обязательства в отношении обеспечения прав национальных меньшинств", – подчеркнули в пресс-службе Офиса президента.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №0901 "О полном общем среднем образовании" Верховная Рада приняла 16 января 2020 года.

Напомни, что реформа образования была начата в 2017 году.

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