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"Зеленский двуязычный!" В школе Авдеевки взбунтовались против украинского языка

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В Авдеевке на Донетчине родители учеников взбунтовались из-за перехода опорной школы на украинский язык.

Большинство родителей, дети которых переходят в 6 и 7 классы, хотят, чтобы обучение осталось на русском. Об этом сообщает ТСН.

Они аргументируют свое желание тем, что детям якобы уже поздно переходить на украинский язык преподавания, поскольку это будет слишком сложно.

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"Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык – это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям", – заявила директор 2-й школы, которую признали опорной, Оксана Четверикова.

"Они пишут жалобы в отдел образования. Просят решить этот конфликт и учиться на русском", – добавила она.

Мать школьника Анна Пастернак при этом говорит, что ее ребенок понимает украинский, но на русском ему удобнее.

"Мы привыкли общаться на этом языке, так нас вырастили наши родители, и общение идет – нам удобно", – отметила женщина.

"У нас был выбор, идти в украинский или русский класс. Если бы мы хотели в украинский, то пошли бы. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный – не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский – я не могу ей объяснить некоторые предметы", – сказала мать другой ученицы Анастасия Симонова.

В то же время родители настаивают, что сначала нужно доремонтировать школу и вернуться из другого помещения, а уже потом решать языковые вопросы.

Согласно закону о государственном языке, языком образовательного процесса должен быть исключительно украинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

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Тема
Закон о языках
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
украинский язык Новости Донбасса
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Всей Авдеевкой требовать вывода ВСУ с территории города и принимать российское гражданство.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Нравится Африка - езжайте в Африку, нравится Китай - езжайте в Китай, нравится Россия - езжайте в Россию. Только не нужно тут цитировать РосСМИ, что это и есть Россия. Этим вы показываете свой никчёмный уровень IQ.
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5
3
Wick John
Wick John
Шевченко Николай, хотите хрюкать на свино мове валите на галичину и там хрюкайте на своей свино мове и не надо навязывать другим свино мову
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2
Крым Андрей
Крым Андрей
Шевченко Николай, Слышь ты, уродец, Эти люди что, к тебе дегенерату, в гости приехали и взаймы просят? Они на своей земле живут. Ото мало где силы духа хватило у людей подняться и начать резать вас - уродов. И мы в Крыму, (единственное о чём жалею) таких вот уродов пенделями гоняли, а нужно было убивать, чтобы, твари, голову поднять боялись.
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Северг Олег
Северг Олег
Тильки ридна мова... с какой это стати этническим русским людям ридна мова украинска ? В топку эту мову, русским пора объяснять, что язык это дело десятое. Главное они должны и обязаны начинать отстаивать права своего этноса, требовать политического представительства, политических прав, культурной и тер. автономии, квот в органах власти, квот в ВУЗах и т.д. а Язык это вообще само собой разумеющаяся вещь. Вот тут Кремль очень сильно не дорабатывает. Давно пора начать организовывать и при необходимости вооружать этнических русских Украины.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Северг Олег,а кто такие русские,откуда они взялись?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Северг Олег, Люди - чмошники. Помню, говоришь с таким уродом: "Что ты молчишь, ты же русский, русскоязычный... хуле твоего русского ребёнка делают каким-то украинцем, да ещё и по истории против своего народа настраивают?". Отвечает: "Ну мы же на Украине живём...". Сцуко, бараны.
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