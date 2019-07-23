"Зеленский двуязычный!" В школе Авдеевки взбунтовались против украинского языка

В Авдеевке на Донетчине родители учеников взбунтовались из-за перехода опорной школы на украинский язык.

Большинство родителей, дети которых переходят в 6 и 7 классы, хотят, чтобы обучение осталось на русском. Об этом сообщает ТСН.

Они аргументируют свое желание тем, что детям якобы уже поздно переходить на украинский язык преподавания, поскольку это будет слишком сложно.

"Я считаю, надо выполнять свой устав, который был утвержден еще в 2018 году. Язык – это составляющая идентификации нации, я объясняла это родителям", – заявила директор 2-й школы, которую признали опорной, Оксана Четверикова.

"Они пишут жалобы в отдел образования. Просят решить этот конфликт и учиться на русском", – добавила она.

Мать школьника Анна Пастернак при этом говорит, что ее ребенок понимает украинский, но на русском ему удобнее.

"Мы привыкли общаться на этом языке, так нас вырастили наши родители, и общение идет – нам удобно", – отметила женщина.

"У нас был выбор, идти в украинский или русский класс. Если бы мы хотели в украинский, то пошли бы. Мы не знаем, что будет завтра. У нас президент двуязычный – не думаю, что будет проблема. Русский будет присутствовать. Если в школе украинский, дома русский – я не могу ей объяснить некоторые предметы", – сказала мать другой ученицы Анастасия Симонова.

В то же время родители настаивают, что сначала нужно доремонтировать школу и вернуться из другого помещения, а уже потом решать языковые вопросы.

Согласно закону о государственном языке, языком образовательного процесса должен быть исключительно украинский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Донецка нужно дать возможность говорить и заполнять документы на том языке, который они выберут.

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