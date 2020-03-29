Зеленский анонсировал старт "Всеукраинской школы онлайн": как будут проходить уроки

На украинском телевидении с 6 апреля будет запущен проект "Всеукраинская школа онлайн".

Об этом во время видеообращения 29 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский, отметив необходимость "обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям".

"40 педагогов из Киева станут учителями для всей Украины", – сообщил президент, отметив, что сейчас проходят ежедневные съемки уроков для учеников с 5 по 11 класс.

Зеленский отметил, что уроки каждое утро будут транслировать украинские телеканалы. Также их можно будет посмотреть на Facebook и Youtube.

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский обратился к работникам сферы образования, пообещав, что их средняя заработная плата за время карантина будет сохранена и выплачена.

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