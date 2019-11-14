Заставляют голосовать родителей и ставят за это оценки: во Львове разгорелся скандал из-за учителей

Во Львове учителя заставляли родителей голосовать за проекты школы на сайте Бюджета городских инициатив и ставили за это хорошие оценки ученикам.

О случаях "домашнего задания" для взрослых писали в соцсетях. Учителя даже проверяли, действительно ли голосовали родители. Если нет – то угрожали школьникам плохой оценкой, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "ІП Діло".

Родителей заставляли голосовать за проекты Скриншот

Во Львовском городском совете сообщили, что такие принуждения являются грубым нарушением закона и призывают педагогов превышать своих полномочий.

И.о. директора департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная подчеркнула, что голосовать или нет – исключительно воля самих родителей, ни один учитель или директор не имеет права их к этому принуждать, тем более пугать оценками.

Новости В Харькове учителей заставили работать курьерами во время каникул

"Для меня это неприятная новость, я поражена, что некоторые учителя удаются к такому неудачному креативу. Конечно, это самодеятельность отдельных учебных заведений. Никто в отделе образования ЛГС не давал педагогам таких распоряжений или рекомендаций", – добавила Сличная.

Отмечается, что Бюджет городских инициатив позволяет каждому жителю Львова принять участие в решении вопроса, как и где бюджетные средства могут использоваться для улучшения жизни города. Проекты, которые больше всего поддержат жители, будут реализованы за счет городского бюджета. Большинство львовских школ тоже регистрируют свои проекты и соревнуются за количество голосов.

Во Львове возник скандал из-за учителей ngs22.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе школьников заставили таскать камни из-за визита министра образования Анны Новосад.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!