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Заставляют голосовать родителей и ставят за это оценки: во Львове разгорелся скандал из-за учителей

1.5т
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Во Львове учителя заставляли родителей голосовать за проекты школы на сайте Бюджета городских инициатив и ставили за это хорошие оценки ученикам.

О случаях "домашнего задания" для взрослых писали в соцсетях. Учителя даже проверяли, действительно ли голосовали родители. Если нет – то угрожали школьникам плохой оценкой, пишет OBOZREVATEL со ссылкой на "ІП Діло".

Родителей заставляли голосовать за проекты

Родителей заставляли голосовать за проекты

Скриншот

Во Львовском городском совете сообщили, что такие принуждения являются грубым нарушением закона и призывают педагогов превышать своих полномочий.

И.о. директора департамента гуманитарной политики Львовского горсовета Галина Сличная подчеркнула, что голосовать или нет – исключительно воля самих родителей, ни один учитель или директор не имеет права их к этому принуждать, тем более пугать оценками.

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"Для меня это неприятная новость, я поражена, что некоторые учителя удаются к такому неудачному креативу. Конечно, это самодеятельность отдельных учебных заведений. Никто в отделе образования ЛГС не давал педагогам таких распоряжений или рекомендаций", – добавила Сличная.

Отмечается, что Бюджет городских инициатив позволяет каждому жителю Львова принять участие в решении вопроса, как и где бюджетные средства могут использоваться для улучшения жизни города. Проекты, которые больше всего поддержат жители, будут реализованы за счет городского бюджета. Большинство львовских школ тоже регистрируют свои проекты и соревнуются за количество голосов.

Во Львове возник скандал из-за учителей

Во Львове возник скандал из-за учителей

ngs22.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе школьников заставили таскать камни из-за визита министра образования Анны Новосад.

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Автор
Оксана Воля Оксана Воля
Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Львов
Теги
скандал в школе конфликт в школе дети
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