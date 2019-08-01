"Заставили детей молиться": в Британии родители-атеисты подали в суд на школу

В Британии родители-атеисты подали иск в Верховный суд против Oxford Diocesan Schools Trust (ODST). Они считают, что на христианских собраниях детям навязывают мнение, которое присуще определенному вероисповедании.

Как сообщает The Independent, родители Ли и Лизан Харрис сказали в судебном разбирательстве, что начальная школа Берфорд в Оксфордшире заставила их детей молиться и смотреть на воспроизведения библейских историй. Это, по их мнению, является нарушением прав человека.

"Пара утверждает, что когда они забрали своих детей из богослужения, школа отказалась предоставить какую-то альтернативу, вместо того их оставили в комнате с iPad и помощником учителя. Родители планируют обжаловать решение о проведении ежедневного акта христианского богослужения без каких-либо других альтернатив", – говорится в сообщении.

Ли и Лизан Харрис Скриншот

Зато Анна Дэйви, исполнительный директор ODST, отметила, что начальная школа Берфорд действовала полностью должным образом.

"Мы являемся единственным суверенным государством, которое требует от школ проводить ежедневное христианское богослужение. У детей есть право не принимать участие в богослужении, если это игнорирует их право на свободу в религии и убеждениях", – сообщил Эндрю Копсон, исполнительный директор Humanists UK.

Как сообщал OBOZREVATEL, харьковчанка требует отменить важный экзамен для медиков и подала иск в суд.

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