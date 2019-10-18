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Зарплаты украинским учителям не поднимут: принято окончательное решение

1.1т Читать материал на украинском

Бюджетный комитет Верховной Рады отклонил предложения образовательного комитета об увеличении на 5,1 млрд грн расходов на повышение оплаты труда педагогов в 2020 году.

Об этом сообщила народный депутат от политической фракции "Голос" Инна Совсун на Facebook-странице. По ее словам, дополнительные деньги должны были направляться на повышение зарплаты наименее защищенным категориям педагогических работников: воспитателям детсадов и молодым учителям.

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"Также вчера мы услышали заявление от профильного министра (министр образования Анна Новосад. – Ред.) о том, что увеличение заработных плат педагогам должно покрываться за счет местных бюджетов. К сожалению, это является свидетельством отсутствия четкого и понятного подхода к решению вопроса с оплатой труда учителей", – отметила Совсун.

Как вывод – проектом Госбюджета на 2020 год не предусмотрено повышение зарплат педагогам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Однако министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут. Впоследствии руководительница МОН предложила закрыть школы и поднять зарплаты.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Инна Совсун
Место
Украина
Теги
образование зарплата школа детский сад
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