Зарплату украинским учителям будут начислять по-новому: появились детали

Кабинет министров Украины готовит постановление об отмене единой тарифной сетки по оплате труда педагогов. Так, зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат.

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения". В результате этой реформы зарплата существенно повысится в тех, которые сейчас получают низкую плату – это воспитатели дошкольных учреждений, пишет Всеосвіта.

По словам Гриневич, учитель начальной школы без стажа получает зарплату в 6 тысяч гривен. Педагог с высшей категорией и значительным профессиональным стажем может за ту же работу получать 11-12 тысяч гривен. Поэтому этот дисбаланс в зарплатах необходимо ликвидировать.

"Сейчас МОН составляет календарный план выполнения положений закона "Об образовании", чтобы показать, как будет меняться оплата труда педагогов. В нем сказано, что зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат. Но в переходных положениях зафиксирована дата, к которой мы должны обязательно привязаться: в 2023 году минимальный должностной оклад педагогов должен составлять не менее, чем 4 минимальные прожиточные минимума. Есть конкретная дата, и мы должны показать, как к ней идем", – подчеркнула министр.

Зарплата учителей Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что учитель, работающий в школе, не может быть репетитором.

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