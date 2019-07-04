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Зарплату украинским учителям будут начислять по-новому: появились детали

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Кабинет министров Украины готовит постановление об отмене единой тарифной сетки по оплате труда педагогов. Так, зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат.

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время конференции "Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения". В результате этой реформы зарплата существенно повысится в тех, которые сейчас получают низкую плату – это воспитатели дошкольных учреждений, пишет Всеосвіта.

По словам Гриневич, учитель начальной школы без стажа получает зарплату в 6 тысяч гривен. Педагог с высшей категорией и значительным профессиональным стажем может за ту же работу получать 11-12 тысяч гривен. Поэтому этот дисбаланс в зарплатах необходимо ликвидировать.

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"Сейчас МОН составляет календарный план выполнения положений закона "Об образовании", чтобы показать, как будет меняться оплата труда педагогов. В нем сказано, что зарплата учителя должна быть на уровне трех минимальных заработных плат. Но в переходных положениях зафиксирована дата, к которой мы должны обязательно привязаться: в 2023 году минимальный должностной оклад педагогов должен составлять не менее, чем 4 минимальные прожиточные минимума. Есть конкретная дата, и мы должны показать, как к ней идем", – подчеркнула министр.

Зарплата учителей

Зарплата учителей

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, министр образования и науки Лилия Гриневич отметила, что учитель, работающий в школе, не может быть репетитором.

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Тема
Образование в Украине
Персона
Лилия Гриневич
Место
Украина
Теги
зарплатаобразованиеКабинет министров Украины
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