Заперла в туалете: в России воспитатель элитного детсада поиздевалась над детьми

В Москве (Россия) воспитательница частного детского садика заперла детей в темном туалете.

В этом сами малыши признались родителям. А те в свою очередь написали гневные посты в соцсетях, в частности, в группе в "ВКонтакте" "Инцидент. Москва".

Отмечается, что случай произошел в одном из частных детсадов, который работает без лицензии. Родители стали замечать, что их дети приходят домой запуганными. А потом обратились с жалобами к руководству учреждения, попросив проверить видеокамеры.

В России воспитатель детсада заперла детей в туалете

Как показали отснятые кадры, воспитатель действительно обижает детей. Так, сначала она грубо схватила двух ребят за руки, а затем затолкнула их в темное помещение. Правда, практически сразу женщина и выпустила детей.

Женщина грубо схватила двух мальчиков за руки Скриншот с видео

Директор садика, где ежемесячная оплата составляет 72 тысячи рублей за одного ребенка, заявил, что воспитательницу все же уволили.

Она затолкнула детей в темное помещение Скриншот с видео

В детском саду заявили, что воспитательницу уже уволили Скриншот с видео

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе Днепропетровской области родители забили тревогу из-за воспитателя в детском саду, которая применяет физическое и психологическое насилие по отношению к детям.

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