Заперла в туалете: в России воспитатель элитного детсада поиздевалась над детьми

В Москве (Россия) воспитательница частного детского садика заперла детей в темном туалете.
В этом сами малыши признались родителям. А те в свою очередь написали гневные посты в соцсетях, в частности, в группе в "ВКонтакте" "Инцидент. Москва".
Отмечается, что случай произошел в одном из частных детсадов, который работает без лицензии. Родители стали замечать, что их дети приходят домой запуганными. А потом обратились с жалобами к руководству учреждения, попросив проверить видеокамеры.
В России воспитатель детсада заперла детей в туалете
Как показали отснятые кадры, воспитатель действительно обижает детей. Так, сначала она грубо схватила двух ребят за руки, а затем затолкнула их в темное помещение. Правда, практически сразу женщина и выпустила детей.
Женщина грубо схватила двух мальчиков за руки
Скриншот с видео
Директор садика, где ежемесячная оплата составляет 72 тысячи рублей за одного ребенка, заявил, что воспитательницу все же уволили.
Она затолкнула детей в темное помещение
Скриншот с видео
В детском саду заявили, что воспитательницу уже уволили
Скриншот с видео
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, в Никополе Днепропетровской области родители забили тревогу из-за воспитателя в детском саду, которая применяет физическое и психологическое насилие по отношению к детям.
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