Закрывать сельские школы нельзя! Украинская учительница обратилась к Новосад

Украинская учительница Наталья Веремчук обратилась к министру образования Анне Новосад с просьбой не закрывать сельские школы.

Об этом педагог написала на своей странице в Facebook. По ее словам, решение Новосад о сокращении сельских учителей и закрытии школ вызвало возмущение у многих учителей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сельские учителя – будто недоквалифицированные, школа – не школа, а так себе. И главное – разогнать всех! Это вызвало у меня, сельского учителя, бурю негативных эмоций. Сказать, что это меня вывело из себя, – ничего не сказать", – подчеркнула Веремчук.

По ее мнению, Новосад стоит прочитать несколько произведений писателя и педагога Василия Сухомлинского, где он возвеличивает сельскую школу. Также учительница предложила выразить массовый протест против закрытия сельских учебных заведений.

"Если и в дальнейшем лучшая, интеллектуально развитая наша часть сельской молодежи будет покидать село, в развитии сельскохозяйственного производства наступит застой. Кто же может справиться с этой задачей исключительной важности? Сельская школа", – написал Сухомлинский.

Отрывок из книги Василия Сухомлинского Facebook Natali Veremchuk

Отрывок из книги Василия Сухомлинского Facebook Natali Veremchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила закрыть школы и поднять зарплаты учителям.

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