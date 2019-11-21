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Закрывать сельские школы нельзя! Украинская учительница обратилась к Новосад

1.6т
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Украинская учительница Наталья Веремчук обратилась к министру образования Анне Новосад с просьбой не закрывать сельские школы.

Об этом педагог написала на своей странице в Facebook. По ее словам, решение Новосад о сокращении сельских учителей и закрытии школ вызвало возмущение у многих учителей, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

"Сельские учителя – будто недоквалифицированные, школа – не школа, а так себе. И главное – разогнать всех! Это вызвало у меня, сельского учителя, бурю негативных эмоций. Сказать, что это меня вывело из себя, – ничего не сказать", – подчеркнула Веремчук.

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По ее мнению, Новосад стоит прочитать несколько произведений писателя и педагога Василия Сухомлинского, где он возвеличивает сельскую школу. Также учительница предложила выразить массовый протест против закрытия сельских учебных заведений.

"Если и в дальнейшем лучшая, интеллектуально развитая наша часть сельской молодежи будет покидать село, в развитии сельскохозяйственного производства наступит застой. Кто же может справиться с этой задачей исключительной важности? Сельская школа", – написал Сухомлинский.

Отрывок из книги Василия Сухомлинского

Отрывок из книги Василия Сухомлинского

Facebook Natali Veremchuk

Отрывок из книги Василия Сухомлинского

Отрывок из книги Василия Сухомлинского

Facebook Natali Veremchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Новосад предложила закрыть школы и поднять зарплаты учителям.

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Тема
Школа
Персона
Анна Новосад
Место
Украина
Теги
школа образование
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
ликвидационная комиссия Украины в действии. Как говорил гитлер, для русских и украинцев достаточно считать до 10 и уметь ставить крестик вместо подписи.
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