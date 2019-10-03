"Закроем школы – поднимем зарплаты учителям!" Новосад предложила неожиданное решение

Министр образования и науки Украины Анна Новосад предложила увеличить зарплаты учителям за счет "оптимизации" сети школ.

Как сказала руководительница Минобразования в интервью "Радио Свобода", средняя стоимость подготовки ученика в Украине составляет 21 тыс гривен, а в малокомплектных школах – 100 тыс гривен (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Министр заявила, что за счет закрытия малокомплектных школ можно повысить зарплаты учителям и обустроить лучшее образовательное пространство.

"Сумма 100 тысяч гривен, к сожалению, не говорит, что ребенок получает лучшее качество образования. Это абсолютно неэффективное использование средств. Поэтому нужно работать над сетью, ее оптимизировать, делать так, чтобы дети имели доступ к лучшим школам. Это могут быть опорные школы, чтобы они могли к ним добираться, иметь доступ к лучшим образовательным услугам", – сказала Новосад.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля 2019 года Кабмин одобрил реформу оплаты труда педагогов с повышением до четырех прожиточных минимумов минимального оклада до 2023 года. Впоследствии министр образования Анна Новосад сообщила, что образовательная субвенция на 2020 год не увеличена, поэтому зарплаты учителям не поднимут.

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