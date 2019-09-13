Законно ли школьникам убирать классы: разъяснение юриста

Согласно статье 43 Конституции Украины, ребенок убирать в школе может только при собственному согласию и согласию родителей.

Об этом рассказал юрист ОО "Батьки SOS" Роман Бондаренко. По его словам, во время обучения дети могут быть привлечены к работе, только связанной с учебным процессом, пишет Всеосвіта.

"Это зафиксировано в пункте 5 статьи 53 Закона Украины Об образовании: "Привлечение соискателей образования во время образовательного процесса к выполнению работ или к участию в мероприятиях, не связанных с реализацией образовательной программы, запрещается, кроме случаев, предусмотренных решением Кабинета министров Украины", – подчеркнул Бондаренко.

Однако во внеурочное время детей можно привлекать к уборок. Кроме согласия самого ребенка и родителей на такую работу, школа должна обеспечить ряд условий:

Процесс уборки должен происходить в присутствии учителя, классного руководителя или медработника.

Дети должны быть в специальной одежде.

Уборку разрешается делать только влажную.

После уборки помещение необходимо проветрить.

Также ни в коем случае нельзя допускать учеников к работам, которые могут угрожать их здоровью или жизни:

работа со значительной физической нагрузкой;

работа с электроприборами;

мытье окон, очистка крыши и проезжих частей улиц от снега, льда;

очистка осветительной аппаратуры, вентоборудования;

перенос стекла и изделий из него;

уборка санузлов, умывальных и комнат гигиены, медицинских и вспомогательных помещений, лестниц, рекреационных помещений, мастерских, спортивных помещений, актового зала, пищеблока, раздаточной, буфета, обеденного зала;

вынесения и вывоз отходов;

уход за взрослыми и больными животными, птицами;

работа с химическими веществами (кроме уроков химии).

Если руководство школы или учителя настаивают на том, чтобы дети убирали, юрист предлагает родителям написать заявление об отказе.

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