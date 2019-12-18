Отмена госдипломов и оценки ректорам: монобольшинство Рады приняло революционный закон о вузах

Монобольшинство Верховной Рады Украины поддержало в целом законопроект №2299 об усовершенствовании высшего образования.

Соответствующее решения было принято 321 голосом по итогам пленарного заседания парламента 18 декабря.

По мнению нардепов, он должен урегулировать лицензирование образовательной деятельности, поступление в вузы, воплощение междисциплинарных образовательных программ и вопросы, которые касаются качества высшего образования, форм его получения и других нюансов.

Авторы документа убеждены, что принятие указанного законопроекта обеспечит условия для укрепления европейских принципов функционирования системы высшего образования в Украине.

Как пишет ВВС, проголосованный законопроект введет широкий перечень изменений и новшеств в систему высшего образования в Украине.

Отмена дипломов

Согласно новому документу, дипломов государственного образца теперь не будет. Как отметил депутат от "Слуги народа", один из соавторов законопроекта и председатель Комитета по вопросам образования науки и инноваций Сергей Бабак, это является советским пережитком, ведь сейчас качество образования в каждом вузе разное, и государство не может унифицировать его. Следовательно, теперь форма диплома будет произвольной в каждом университете.

Однако дипломом о высшем образовании будет считаться только тот документ, в котором будет содержаться информация об аккредитованной образовательной программе , которая внесена в Единую государственную базу образования.

Высшее образование Xvatiti.com

Статус "национальных"

Отныне в Украине обещают давать меньше статусов "национальный" для высших учебных заведений.

"Статус национального учреждения высшего образования является почетным и предоставляется за выдающийся вклад в развитие высшего образования", – говорится в законе.

Что касается тех университетов, которые уже имеют статус национального, то их не будут его лишать.

Мотивационное письмо

Одной из новаций являются изменения при поступлении в высшие учебные заведения. Теперь кроме ВНО будет учитываться и балл по мотивационному письму, написанному абитуриентом.

В письме должны быть указаны причины, почему абитуриент хочет учиться в этом университете и именно на этом факультете. Однако это нововведение пока необязательно. Письма университеты будут вводить по своему усмотрению с 2021 года.

Поступающие из "ДНР", "ЛНР" и Крыма

Проголосованный законопроект расширяет образование для жителей временно оккупированных районов Донбасса и Крыма.

По данным Минобразования, в 2019 году 1,6 тыс. абитуриентов с неподконтрольных территорий Донбасса и 265 из Крыма поступили в украинские вузы по упрощенной процедуре. Они не сдавали ВНО.

Теперь же депутаты предлагают расширить перечень вузов, в которые по упрощенной процедуре могут попасть поступающие из "Л/ДНР" и Крыма.

ВНО "Слово и дело"

Льготы для ветеранов

В законопроекте говорится о льготах для людей, пострадавших во время Евромайдана; для участников боевых действий на Донбассе; людей с инвалидностью, полученной на войне, а также для детей таких ветеранов. Поддержка для получения ими образования предоставляется в виде:

полной или частичной оплаты обучения за счет средств государственного и местных бюджетов;

льготных долгосрочных кредитов для получения образования;

социальной стипендии;

бесплатного обеспечения учебниками;

бесплатного проживания в общежитии.

Для военных

Закон расширяет возможности при поступлении для участников боевых действий. Так, поступать на военные специальности без ВНО, но по результатам вступительных экзаменов имеют право:

военнослужащие по контракту;

люди, уволенные со срочной службы, через год после увольнения;

студенты, изъявившие желание поступить на учебу и в дальнейшем проходить службу по контракту на должностях офицерского состава;

поступающие из числа выпускников военных (военно-морских) лицеев и лицеев с усиленной военно-физической подготовкой, которые закончили обучение в год поступления.

КРІ для ректоров

Для ректоров вводится понятие КРI. Это ключевые показатели эффективности. "Сейчас в контрактах для ректоров нет четких КРИ и не указано, что они должны выполнить за время своей работы. То есть человек выигрывает выборы, с ним подписывается договор и все. Я не помню случаев, когда ректоров увольняли досрочно за невыполнение, это проблема", – говорит Бабак.

Теперь в случае победы кандидата на выборах ректора их программы станут частью контракта с Минобразования с прописанными KPI (критериями), по которым будут определять эффективность их работы. В случае невыполнения каких-то пунктов в течение двух-трех лет это может стать основанием для увольнения.

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Наказание за плагиат

Закон предусматривает увеличение ответственности для студентов за несоблюдение академической добросовестности, то есть за плагиат. Это сможет стать причиной для невыдачи диплома. Но, по словам Бабака, этот вопрос еще разрешили решать университетам на свое усмотрение.

Язык обучения

Между первым и вторым чтением из законопроекта убрали правку о языке обучения для студентов-иностранцев.

Сначала предлагалось, что обучение для них "может осуществляться на иностранном языке". Но против этого выступили ряд активистов и преподавателей вузов, которые заявили, что так будет поощряться "русификация" иностранных студентов. Они подписали обращение к Верховной Раде с требованием убрать эту норму. Депутаты прислушались.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в 2020 году ВНО обязательно будут сдавать выпускники старших классов, а также учащиеся и студенты профессионально-технических и высших учебных заведений, которые в этом году получают полное среднее образование.

Они будут проходить тестирование в форме государственной итоговой аттестации. Однако те, кто планируют поступать в университет, должны проходить ВНО полностью.

Напомним, украинцы отметили, что система ВНО обеспечивает справедливые условия вступления для всех абитуриентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Info Sapiens.

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