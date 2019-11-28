Задолженность учителям: Новосад назвала причины возникновения проблемы

Министр образования Анна Новосад сообщила, что задолженность учителям возникала из-за проблем в системе распределения денег на зарплаты и неэффективной сети школ в некоторых регионах.

Чтобы предотвратить задолженности, правительство выделило 171 млн гривен в областные бюджеты, пишет Моя Школа OBOZREVATEL со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

"Последние четыре года наша образовательная субвенция рассчитывалась на основе устаревшей статистики летней давности. Просто раньше физически на срок подготовки бюджета не было актуальной статистики от предприятий. По сути, это означало, что мы не доплачиваем учителям, ведь последние годы у нас активно растет количество учеников", – отметила Новосад.

По ее словам, задолженности также возникают из-за результата неэффективной сети школ в отдельных регионах.

"На будущее мы должны системно подойти к решению проблемы сети, чтобы таких ситуаций не возникало в принципе. В бюджете на 2020 год мы это исправили и заложили дополнительные 2,2 млрд грн, чтобы учесть актуальной контингент", – подчеркнула министр.

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