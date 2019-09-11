"Забирайте документы!" На Тернопольщине 11-классникам выставили ультиматум

Одиннадцатиклассникам Вишгородоцкой школы (Тернопольская область) сообщили, что они не смогут завершить обучение в стенах этого заведения, и сказали забрать документы.

Как говорится в сюжете местного телеканала Т1 новости, главная причина такого решения – в выпускном классе учится меньше пяти детей. Поэтому в Министерстве образования и науки решили его расформировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

До ближайшей школы необходимо доезжать полевой дорогой десять километров. Родители против такого обучения. А психолог Нина Собулевськая объяснила, что смена школы может вызвать депрессию у детей или ухудшить успеваемость в учебе.

"Документы мы не забираем, потому что нет возможности отвозить ребенка в другое учебное заведение. Если мы здесь не закончим 11 классов, то возможно, что мой ребенок не получит полного общего среднего образования", – рассказали родители одиннадцатиклассника Максима.

Директор Андрей Бойко отметил, что узнал о том, что в его школе не будет выпускного класса, уже после начала учебного года.

В областном управлении образования предлагают два выхода из ситуации: или семейную форму обучения, или довозить детей в другие учебные заведения.

Родители останавливаться не собираются. Если на их проблему не будут обращать внимание, то выйдут всей школой на протест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве родителей заставили выплачивать кредит школы.

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