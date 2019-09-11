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"Забирайте документы!" На Тернопольщине 11-классникам выставили ультиматум

2.4т Читать материал на украинском

Одиннадцатиклассникам Вишгородоцкой школы (Тернопольская область) сообщили, что они не смогут завершить обучение в стенах этого заведения, и сказали забрать документы.

Как говорится в сюжете местного телеканала Т1 новости, главная причина такого решения – в выпускном классе учится меньше пяти детей. Поэтому в Министерстве образования и науки решили его расформировать (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

До ближайшей школы необходимо доезжать полевой дорогой десять километров. Родители против такого обучения. А психолог Нина Собулевськая объяснила, что смена школы может вызвать депрессию у детей или ухудшить успеваемость в учебе.

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"Документы мы не забираем, потому что нет возможности отвозить ребенка в другое учебное заведение. Если мы здесь не закончим 11 классов, то возможно, что мой ребенок не получит полного общего среднего образования", – рассказали родители одиннадцатиклассника Максима.

Директор Андрей Бойко отметил, что узнал о том, что в его школе не будет выпускного класса, уже после начала учебного года.

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В областном управлении образования предлагают два выхода из ситуации: или семейную форму обучения, или довозить детей в другие учебные заведения.

Родители останавливаться не собираются. Если на их проблему не будут обращать внимание, то выйдут всей школой на протест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаеве родителей заставили выплачивать кредит школы.

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Тема
Инциденты в школах
Место
Украина Тернополь
Тег
скандал в школе
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
И в чем проблема местной администрации выделить микроавтобус для двух рейсов в сутки? Ну а вообще - 10 км, полчаса на велосипеде. Для 16-ти летнего подростка - фигня. Можно даже с кем-нибудь на багажнике или раме:) Да и климат - не Норильск далеко
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Bладимир Ильич
Bладимир Ильич
Хоспадя да зачем украинцам образование да еще 11 классов ?
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Keller Sandro
Keller Sandro
Bладимир Ильич, чтоб не быть таким бакланом как ты
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