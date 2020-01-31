За вступление – BMW: ректора украинского вуза обвинили в масштабных взятках

Ректор одного из вузов Донецкой области брал взятки в виде элитных внедорожников за зачисление иностранных студентов в учебное заведение.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в течение 2018 года глава вуза получил от представителя ООО, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, три автомобиля BMW стоимостью более 2,8 миллиона гривен, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

Кроме того, ректор вуза внес в ежегодную декларацию ложную информацию о получении BMW X3 на основании несуществующего договора займа.

Сейчас завершено досудебное расследование. Продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами. Впоследствии обвинительный акт передадут в суд для рассмотрения.

За вступление – BMW: ректор вуза на Донетчине "погорел" на взятках

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" ректор вуза нанял киллера для руководства "Минобразования".

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