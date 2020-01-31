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За вступление – BMW: ректора украинского вуза обвинили в масштабных взятках

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Ректор одного из вузов Донецкой области брал взятки в виде элитных внедорожников за зачисление иностранных студентов в учебное заведение.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, в течение 2018 года глава вуза получил от представителя ООО, которое занимается организацией набора на обучение иностранных граждан, три автомобиля BMW стоимостью более 2,8 миллиона гривен, пишет Моя Школа OBOZREVATEL.

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Кроме того, ректор вуза внес в ежегодную декларацию ложную информацию о получении BMW X3 на основании несуществующего договора займа.

Сейчас завершено досудебное расследование. Продолжается ознакомление подозреваемого и его защитника с материалами. Впоследствии обвинительный акт передадут в суд для рассмотрения.

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За вступление – BMW: ректор вуза на Донетчине "погорел" на взятках

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ДНР" ректор вуза нанял киллера для руководства "Минобразования".

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Автор
Ольга Веркалец Ольга Веркалец
Темы
Коррупция в Украине Образование в Украине
Место
Украина Донецк
Теги
Донецкий национальный медицинский университет скандал в вузе коррупция взятка
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