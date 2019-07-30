"За собственные деньги": шестилетняя звезда YouTube купила дом за 8 миллионов долларов

Корейская шестилетняя блогерша под ником Boram купила себе пятиэтажный дом в центре Сеула (Южная Корея) за более 8 миллионов долларов.

Как пишет TheKoreaTimes, деньги девочка заработала благодаря своим блогам на Youtube (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Boram ведет два канала. На первом – Boram Tube Vlog – 17,5 миллиона подписчиков, там она публикует свои влоги. А на втором – Boram Tube ToyReview – 13,6 миллионов поклонников, на канале выходят видеообзоры игрушек", – говорится в сообщении .

Девочку считают одной из самых известных блоггеров в Корее. На своих Youtube-площадках она зарабатывает огромные деньги – 3,7 миллиарда вон (более 3 млн долларов) в месяц.

Пока неизвестно, с какой целью блогерша купила здание.

блогерша Boram TheKoreaTimes

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